Así lo aclararon desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible tras las reiteradas consultas realizadas por vecinos particulares. La nueva ordenanza municipal sobre limpieza de tanques no obliga a las viviendas unifamiliares, aclararon desde Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La nueva ordenanza municipal regula la obligatoriedad de la limpieza de tanques de agua, y la inscripción de las empresas privadas dedicadas a esta tarea. Esto último con el objeto de generar un registro, verificando la idoneidad técnica del habilitado para dicha labor. Los vecinos que se encuentren en posesión de una vivienda unifamiliar no se encuentran obligados a cumplir con lo establecido por medio de la presente ordenanza. En estos casos, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible recomienda a todos los propietarios de viviendas unifamiliares efectuar la limpieza de los tanques de agua al menos una vez al año, y constatar el cierre hermético del tanque para asegurar las condiciones de higiene y salubridad del recurso. La obligatoriedad de la limpieza de reservorios de agua para consumo humano en inmuebles que consten de más de una unidad de vivienda será anual. Los inmuebles donde funcionen locales comerciales involucrados con la producción y elaboración de alimentos, por su parte, tendrán una obligación de tipo semestral.



La nueva ordenanza municipal sobre limpieza de tanques no obliga a las viviendas unifamiliares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: