Muy pronto la sociedad de consumo celebrará otro día del regalo. Ésta vuelta le toca a los Enamorados, como si el amor no fuera algo digno de celebrar todos los días. San Valentín es el encargado de cargar con éste fardo, quizá por eso venga su santidad por duplicado. Sí, no se asusten... Porque lo que muy poca gente sabe es que hay dos San Valentines y que ambos fueron torturados por sus creencias, con diferencia de setenta años. San Valentín de Terni (localidad a 100km de Roma) era piadoso, benevolente y fue obispo al final del siglo II, Sus relíquias se encuentran en la catedral de Terni. Fue ejecutado por el emperador por no cambiar su fe. Y está San Valentín de Roma, amigo de San Mario. Juntos ayudaban a los refugiados que se escapaban del invasor Claudio, el Godo, en el siglo III. Sus restos descansan en Santa María Maggiore, una de las basílicas más hermosas de la ciudad eterna. Ambos fueron ejecutados el 14 de Febrero en vía Flaminia. Nadie sabe aclarar cuál de los dos es el de los corazones ardientes, pero poco importa. La historia hace honor al refrán que dice en el amor uno es poco, dos es bueno y el tres está demás.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

San Valentínes

Por Fabiana Daversa

