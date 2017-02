Alejandra Dip La tierra nos marca el propósito de lo que debemos aprender en estos 13 días y el sol de que forma lo vamos a hacer. Sol autoexistente amarillo, sol 4, guiado por el guerrero. El SOL, trae los cambios que queremos hacer, que tenemos que hacer, son los cambios meditados, pensados, decididos. Día para irradiar con plenitud todo lo que llevamos dentro! Esta energía nos impregna de su poder para llegar a ser maestros de lo que queramos! Esta energía nos impulsa a abandonar el ego, siempre y cuando estemos en eje, Si no podemos canalizar esta vibra en forma positiva estaremos con la FM "yo,yo,yo" todo el día y no vamos a ver ,ni a escuchar, a absolutamente nadie, Creeremos ser el ombligo del mundo. Sol, energía altamente espiritual, nos pide también trabajar la HUMILDAD!!! Hoy aprender a estar con perfil bajo y brillar desde allí. A ser sutiles, a desarmar lo denso y transformarlo en sensible. Nuestro ADN tiene la misma composición que el Cosmos, somos parte de él, Esta bueno poder sentirnos parte del Universo, saber que un mínimo cambio impacta y lleva a generar un gran cambio como es arriba es abajo, como es adentro es afuera!!! Si el cosmos cambia, impacta a la tierra y la tierra a nosotros, si nosotros cambiamos, repercute a la tierra y la tierra al cosmos!! Somos una parte de este gran engranaje. Esta trecena nos pide ordenar y mudar lo que no va para avanzar, en todos los órdenes de la vida, desde la materia a lo emocional y espiritual. Salí de la sombra, se la luz que todo ilumina! creé!!! no temas! confía, no dudes !! se!! Tene tolerancia, y se compasivo, se vienen grandes cambios, prepárate positivamente para recibirlos!

Calendario Maya:

Sol 4 - Energía del Domingo 12/2/17 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: