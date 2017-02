”En un año, el oficialismo archivó más de 70 proyectos de la oposición”

Concejales del Frente para la Victoria hablaron de un "cajoneo serial" por parte de Cambiemos, dejando sin aprobar proyectos relacionados con el empleo, la vivienda y el comercio local. Y pese a ser aprobado por unanimidad, nunca se puso en funcionamiento el boleto estudiantil ni el Consejo Económico Social. "Piden una oposición constructiva, pero mandaron al archivo proyectos fundamentales para los vecinos" señalaron. El año legislativo terminó con algunos pendientes. O mejor dicho, varios, según las expresiones del bloque de concejales del Frente para la Victoria - PJ, quienes mostraron su descontento por la gran cantidad de proyectos presentados que el oficialismo, con mayoría de concejales, mandó a archivo. "Sumando los proyectos presentados por nuestro bloque, y los de otros espacios que son parte de la oposición, en un año el oficialismo archivó más de 70 proyectos. Y creemos que esta especie de cajoneo serial lo hicieron por el sólo hecho del lugar de procedencia política de las iniciativas, dejando de lado el interés que los vecinos tenían en su aprobación" explicó el titular del bloque, Luis Chesini. El edil, dejó en evidencia la contradicción en cuanto a las intenciones de los representantes de Cambiemos. "Piden una oposición constructiva, pero mandaron al archivo proyectos fundamentales para los vecinos". No obstante, la concejal Soledad Calle aseguró que las ordenanzas aprobadas por unanimidad que impulsaban el boleto estudiantil local y la creación del Consejo Económico Social, se promulgaron y nunca se implementaron. "Nunca se reunió el Consejo, y el Boleto no existe en Campana. Además, muchas veces hubo que tratar a las apuradas los proyectos del Ejecutivo, y en numerosas ocasiones se utilizó con prepotencia la mayoría legislativa para aprobar proyectos muy cuestionados por toda la oposición. En contraposición, hubo una reiterada negación a tratar cualquier proyecto de ordenanza que venga de otros espacios". "Como premio consuelo, solo se acompañaban si eran transformados en proyectos de comunicación, y así no obligar al Municipio a cumplirlos" cerró la edil del FpV.

Chesini señaló que muchos proyectos de interés comunitario no fueron tenidos en cuenta por el oficialismo. LOS PRINCIPALES PROYECTOS SEÑALADOS Entre los proyectos señalados por el Frente para la Victoria, los más importantes son: - Creación de un observatorio de empleo. "Desde principio de año se vivieron situaciones de despido en distintos puntos de la ciudad. El proyecto de ordenanza buscaba generar un ámbito donde sindicatos, empresas y distintos actores sociales puedan obtener información y datos concretos sobre el desempleo, y pensar aportes para combatirlo desde el Estado local". - Proyecto de Ordenanza para actualizar la normativa vigente en relación a la prostitución. Una de las más antiguas del Municipio, que data del siglo pasado. "El mismo solicitaba multas, clausuras e inhibiciones para quienes habiliten comercios que luego son utilizados como prostíbulos, recibiendo la negativa de tratamiento por parte de Cambiemos, a contramano de las luchas y las movilizaciones populares, de las que varias veces incluso participaron, como el #niunamenos y otras que rechazan la trata de personas". - Comercio. El proyecto de Ordenanza creaba, para vecinos comerciantes, un beneficio al desarrollo y promoción económica, bajo un programa denominado "compre local". "La idea es priorizar al proveedor local por encima de otros foráneos, aun cuando se presupueste un valor igual o ínfimamente superior al de otro distrito, con la intención de impulsar el comercio local y las pymes". - Programa "Precios Cuidados Campana": el objetivo era celebrar compromisos con comerciantes para sostener determinados precios de productos, pudiendo incorporarse también las ferias locales. "Cuidando doblemente el comercio y el bolsillo del campanense". - Audiencias públicas. Se buscó darle un lugar a las mismas, en el ámbito del Concejo Deliberante, "para debatir públicamente temas como el agua, la compra de bienes o la sesión de los mismos, y conocer la opinión de los distintos actores de la sociedad en tema sensibles para la vida de los vecinos, fomentando además la Democracia participativa". - Creación del programa "Habitar Campana". El proyecto pretendía lograr una eficiente planificación e integración urbana, "generando además una oportunidad concreta de acceso a la vivienda propia a numerosas familias que aún no gozan de tal privilegio". - Tracción a sangre. La propuesta pretendía reemplazar el uso de animales en tareas de recolección y reciclaje, por otros medios. - Cesión de tierra para el deporte y la educación. Se trata del proyecto que pretendía otorgarles la titularidad del espacio propio al Otamendi FC y a la Escuela 14 del barrio Lubo, la cual podría construir su propio edificio educativo ya que hasta hoy funciona en las instalaciones de la escuela primaria. - Acceso a la información pública. Tampoco fueron tratados los pedidos de informe por cuestiones relacionadas con la transparencia, como el acceso a RAFAM, la falta de publicaciones en el boletín oficial y la vigencia de esas normas, "que tanto concejales como el resto de la comunidad desconocemos".

