Lo hizo al acompañar un reclamo de vecinos en calle Chapuis y Mollo. Solicitó la "reparación de la calle", la "apertura y limpieza de las zanjas" y el "corte de pastizales a ambos lados de la calle". El concejal Carlos Cazador acompañó el reclamo de vecinos del barrio Las Campanas, solicitándole al Municipio "mayores trabajos de mantenimiento" en la calle Chapuis a la altura de Mollo. "No sé si Las Campanas es el barrio más viejo de la ciudad, pero de lo que estoy seguro es que se trata de uno de los más olvidados", aseguró el concejal de Primero Campana. Cazador pidió por la "reparación de la calle", la "apertura y limpieza de las zanjas" y el "corte de pastizales a ambos lados de la calle". Sobre este último pedido, aseveró que vio cómo "dos perros estaban cazando ratas a plena luz del día". "¿Hasta cuándo los vecinos van a seguir viviendo en estas condiciones? Creo que hacen faltan mayores trabajos de mantenimiento en este lugar", consideró. Al mismo tiempo, reclamó el estado de la intersección de Mollo con Schinoni, una vía de ingreso y egreso utilizada no solo por los vecinos de las Campanas sino también por aquellos que viven en Santa Florentina y Héroes de Malvinas. "Esto es un ejemplo de lo que tiene que hacerse con el fondo afectado creado por la Tasa de Red Vial. Ahora ya no hay más excusas para no hacer, para no asfaltar y no llevar soluciones largamente esperadas por los campanenses", afirmó el líder vecinalista. Finalmente, mostró su preocupación por "falta de mantenimiento preventivo" que existe en Campana. "Me expresé hace pocos días sobre el tema: creo que hay mucha gran obra anunciada pero no suficiente trabajo cotidiano. Me refiero al bacheo, a la limpieza de zanjas, a la poda de árboles y el corte de pasto. Para muchos puede ser un tema menor, pero es porque no tienen que vivir en situaciones como esta todos los días de su vida", concluyó.



Cazador pidió por ”mayores trabajos de mantenimiento” en Las Campanas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: