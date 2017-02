Creer, hacer. Estar

Romina Buzzini

Hola, buen domingo, durante toda la semana mientras van transcurriendo los días, voy tratando de hacerme una memoria de las actividades que van sucediendo para poder comenzar a delinear esta columna que es un placer y una grata manera de comunicarme con ustedes aunque trate de darle alguna vuelta no puedo dejar de hablar de lo que significo la Colonia Municipal de Verano. Como bien titularon muchos medios fue realmente un desafío, por haber sido el primer año que se realiza con la modalidad integradora, lo que implica que participen articuladamente niños y niñas entre 6 y 12 años, personas de distintas edades con discapacidad y adultos mayores, nada hubiera sido posible sin el trabajo denodado de la Dirección de Deporte Municipal y sobre todo sin el apoyo del Intendente Sebastián Abella quien nos plantea constantemente nuevos desafíos. Tal vez al leerlo no todos puedan dimensionar lo que significa llevar adelante 40 días de colonia con aproximadamente 500 personas por día interactuando en este caso en el club Puerto Nuevo donde se llevo a cabo, porque como si hubiera sido poco el desafío se sumaron a compartir el espacio la modalidad de escuelas abiertas de verano que corresponden a las Escuelas Nro. 13 y 17 de los Barrios Santa Florentina y Siderca respectivamente, con casi 100 chicos compartiendo actividades lúdicas y recreativas, pero sobre todo y lo mas noble, compartiendo experiencias de vida y generando vínculos sociales y afectivos entre abuelos y pequeños, entre los mismo chicos que compartían risas, emociones pero también sabiendo que hay otros pares que tienen diferentes discapacidades pero una actitud envidiable ante la vida y un corazón lleno de afecto para compartir con todos nosotros. Pero así, como les comentaba que voy revisando las actividades para compartir con ustedes no puedo dejar pasar, que el día viernes ha sido sumamente productivo para nuestra ciudad, se recibió como donación del gobierno provincial de Maria Eugenia Vidal una ambulancia: hacia mas de 20 años que el Hospital de Campana no contaba con una. Sin dudas este aporte es fundamental para mejorar paso a paso la calidad de servicio que se brinda a nuestros vecinos. También recibimos la visita del Vicegobernador de la Provincia el Dr. Daniel Salvador quien recibió por parte del Jefe Comunal un escudo de nuestra ciudad y recorrió las instalaciones del Centro de Monitoreo donde el Secretario de Seguridad le contó todos los avances que se han logrado en la materia. Obvio que es un honor como radical y funcionaria haber podido compartir esta jornada, sin dejar de aprovechar la oportunidad para hablar sobre lo importante que es fortalecer Cambiemos y la responsabilidad que tenemos como dirigentes políticos de llevar adelante esta tarea. Agradezco mucho a todos aquellos que se han comunicado conmigo para acercarme sus inquietudes y estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos, nos estamos encontrando la próxima semana. Romina Buzzini Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

