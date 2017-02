Igualdad versus libertad. Esa fue la supuesta antinomia que desde Cambiemos intentaron instalar, con resultados a la vista, en la última campaña electoral. Mientras desde los sectores populares insistimos con la premisa igualitaria, los representantes de la derecha lograron convencer a muchos que ambos valores (libertad e igualdad) eran distintos al menos en la propuesta. Extraña y contrariamente, quienes utilizaron la libertad como bastión de campaña, son quienes trasgreden tal derecho. No son pocos los reclamos que recibimos, en este sentido, ante el bloqueo o borrado sistemático de mensajes publicados por vecinos en las redes sociales oficiales del Municipio, como por ejemplo su página de Facebook, donde al parecer los cuestionamientos vecinales no son bienvenidos, y quienes los realizan, son privados de la participación en el espacio, que debiera constituirse como una herramienta de utilidad para el ciudadano, de expresión y participación. Esto se suma a otra preocupante situación, ligada a la censura. ¿Qué pasó con Luis Paolo Costa? Un colectivo social donde miles de vecinos expresaban problemas cotidianos, el cual casualmente fue denunciado y dado de baja luego que se cuestionara en este espacio, la presencia de un móvil del CIMOPU en Gualeguaychú, y donde se increpara al titular de la Secretaría de Medios Municipal al intentar defender la situación. Misteriosamente, esta fue una de las últimas publicaciones de la página. Consideramos que la libertad de expresión y la transparencia van de la mano. Quien no tiene la voluntad de dialogar públicamente con los vecinos, y tampoco tolera la opinión distinta y la crítica, extrañamente tendrá la voluntad de ponerse al servicio de quienes depositaron su confianza en las urnas, y con actitudes de este tipo, se sienten algo más que defraudados. El Estado debe ser un ejemplo de tolerancia y respeto, para que todos podamos dejar de lado esa extraña sensación de estar viviendo menos libres y más desiguales.

Tu voz tiene Banca:

El que no quiera oír, que no oiga

Por Concejales FpV-PJ

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: