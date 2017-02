La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 No al peaje

La geografía de la ciudad de Campana es muy particular. Cuenta con una gran extensión territorial y una distribución demográfica asimétrica, con grandes conglomerados sociales en el centro de la ciudad pero también en las zonas más periféricas (entiéndase, en términos geográficos), con una autopista Panamericana que "divide" al distrito en dos. Esta situación tiene consecuencias negativas en la sociedad debido a la falta de infraestructura en muchos aspectos como por ejemplo en el área de la salud, donde la ausencia de un servicio municipal de ambulancias hace que a quienes viven en las zonas más alejadas a los centros médicos tengan serias dificultades para llegar a los mismos en caso de la existencia de alguna emergencia, o la falta de servicios médicos descentralizados de calidad en cada una de estas zonas significa la vulnerabilidad de muchos vecinos al sufrir algún tipo de problema de salud. La inseguridad es también una problemática en este sentido, siendo las fuerzas que la deben combatir centralizadas en el casco céntrico (de manera ineficiente), las zonas alejadas al mismo son víctimas de este flagelo que a diario parece aumentar. Y así se pueden mencionar una serie de déficits los cuales no parecen tener solución al corto plazo o, por lo menos, algún plan de solución. Si a estas dificultades que ya enfrentamos los campanenses, y que urgen ser solucionado por las autoridades, le sumamos un peaje en una zona sumamente compleja como lo es en ruta 6, antes de la entrada a un barrio que está en constante crecimiento, la dificultades estructurales que mencione anteriormente lejos de solucionarse van a empeorar. Ante esta situación los vecinos de Campana tenemos que tomar acciones conjuntas para evitar lo que a mi entender es un atropello a nuestras libertades. Y tenemos que exigirle al Intendente que sea la voz institucional de este reclamo que es generalizado en la sociedad campanense, porque no queremos eximiciones ni artilugios que no sabemos cuánto pueden durar. Queremos que el peaje no divida a nuestra ciudad, a nuestra gente. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro

