Edición del domingo, 12/feb/2017 Tercer semestre

José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

En este tercer semestre del gobierno macrista, según el propio relato gubernamental, deberíamos notar los primeros brotes de la prometida primavera que no pudimos vivir en el frío y gris 2016, pese a las promesas de Cambiemos. Sin embargo salta a la vista que lejos de mejorar la situación sigue empeorando desde que Macri bailó exsultante en el balcón de la Casa Rosada. Esta realidad, que se les hace cada día más difícil de tapar con el festival de procesos judiciales y sopts publicitarios, golpea ferozmente a la mayoría del pueblo argentino que no sólo era lo esperable, si no que era la consecuencia buscada por los grupos más concentrados de nuestra economía y que significó que lograran ganancias inmensas en detrimento de la clase media y de los más vulnerables que ven como sus bolsillos enflaquecen cada día más. Es por eso que no debe extrañar a nadie que se insista con las mismas políticas implementadas hasta ahora y que lógicamente habrán de lograr los mismos resultados Devotos del ajuste se siguen afanando en disminuir el consumo, o sea la demanda. Nuevos tarifazos, continuidad de despidos y suspensiones, techo del 18% a las paritarias tanto del sector público como privado, flexibilidad laboral, son las recetas conocidas con que se pretende domar a la inflación que les va ganando la pulseada. Un dato importante a la hora de pensar el presente económico de la Argentina es el precio del dólar. La moneda estadounidense hoy vale, según datos del Banco Nación, apenas un 1,7% más que hace exactamente un año, como dicen algunos está planchado. Si tenemos en cuenta la inflación del año en cuestión, vemos que presenta un retraso de por lo menos un 40%, es decir que está muy barato y esto se ve claramente en la cantidad de turistas, tour de compras incluido, al exterior. Este atraso cambiario, que fue tan criticado por los actuales funcionarios cuando eran oposición, se mantiene porque el gobierno sabe que su encarecimiento dispara automáticamente el índice inflacionario. Al estar barato y sin restricciones para su compra, permite adquirir más dólares para enviar utilidades o fugar divisas al exterior. Esta combinación de achicamiento del mercado interno, esto es del consumo de los argentinos, y un dólar barato, bienes importados más baratos, resulta letal para amplios sectores de la industria, básicamente las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a disminuir su producción o directamente cerrar con su secuela de despidos y suspensiones en una suerte de circulo vicioso. Sin embargo el gobierno cuida a los suyos, extendió a 10 años el plazo para que los exportadores traigan al país los dólares cobrados en el exterior. Notable lo del Ministro de Energía Juan José Aranguren quien, en su nuevo rol de Lita de Lazzari, nos enseña como usar los electrodomésticos para ahorrar energía. El gobierno debería recordar aquella frase atribuida a Abraham Lincoln: "Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se puede mentir a muchos poco tiempo, pero no se puede mentir a todos todo el tiempo".

