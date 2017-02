Sólo falta que llamen a Menotti

Tomás Buzzi

Todos los domingos este querido diario me da la posibilidad de expresarme libremente, a decir verdad, con más defectos que virtudes, pero no tengas dudas que lo hago a corazón abierto. Además de satisfacción (me gusta hacerlo), escribir esta columna me ha generado tomar contacto con lectores de todo tipo: afines a mis reflexiones, indiferentes y detractores. Aclarando que me encanta la crítica y la escucho para seguir aprendiendo, puedo decir que estos últimos, mis detractores, son algo así como un club de "fans" (me leen todos los domingos) pero del bardo. El común denominador del "repiqueteo barderil" se ha basado en dos tópicos: Soy (según ellos) "populista" y "subjetivista". Si por populista entendemos que trato de buscar empatía en la gente al escribir, pues entonces es verdad, no reniego de ello. Y en cuanto al mote de "subjetivista", creo es casi imposible no serlo: en algún punto todo ser humano es subjetivo, no tengo la solución para eso. Aun así, hoy me esforcé en presentar datos "objetivos" que hablen por mí: Según cifras oficiales del Indec y Conicet, los despidos alcanzaron a 192.917 personas entre diciembre de 2015 y noviembre pasado. Las suspensiones sumaron 39.369 casos en el mismo período. En el sector metalúrgico se registraron 16.364 despidos, en el textil 14.925; en el automotriz 9.160, en electrónica y electrodomésticos 7.377; en alimentos y bebidas 6.913; en petróleo 5.692; en energética, 4.012; en frigorífica, 2.869; en calzado 2.088, en neumáticos, 1.994; en materiales para la construcción, 1.766, y en autopartes, 1.514. Números fríos y concretos. Pero si con éstos números no alcanzara, hay un caso emblemático que describe la coyuntura: a 150 km al norte de San Luis, existe la localidad de Concarán, en dicha ciudad existía una industria textil llamada HERZO S.A. que se dedicaba a la confección de calzado deportivo Puma, cerrando sus puertas el mes de noviembre próximo pasado, después de 30 años, porque a la empresa le conviene más importar el calzado que producirlo en la Argentina: exactamente igual que cuando Videla era presidente y José Alfredo Martínez de Hoz su Ministro de Economía. En HERZO S.A. trabajaban 250 operarios, los cuales quedaron en la calle. Concarán tiene 5119 habitantes, te podrás imaginar que el pueblo ya no tiene razón de ser, si multiplicas 250 por su grupo familiar de 4, los afectados son 1000 personas en forma directa y otros 1500 en forma indirecta (mercados, carnicerías, ferreterías, tienda, etc.) o sea 2500 habitantes que ya no contarán con ingreso alguno. ¿Por qué pasa esto?, ¿Nadie ve que pueblo que se convierte en "fantasma" de la noche a la mañana? ¿Este es el Estado inteligente, el que desprecia el clientelismo, o el que lo fabrica de una forma descarada? Cae el consumo en picada, crecen las importaciones, cierran las fábricas, endeudamiento externo, fuga de capitales… Son tan evidentes, y no lo queremos ver. Mirá: falta que llamen a César Luis Menotti a dirigir la Selección Argentina de Fútbol y por ahí sí nos vamos a dar cuenta que la idea es insistir con la fórmula que fracasó hace ya 40 años, durante los años de plomo. Salvo que nuestra idea de fracaso esté equivocada: tal vez aquellos años fueron exitosos, pero para unos pocos. Esos pocos que ahora volvieron a manejar la economía, se autocondonan deudas, y se sacan aranceles. Los dueños de siempre, bah… Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Sólo falta que llamen a Menotti

Por Tomás Buzzi

