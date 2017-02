La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 Para los Vecinos:

Sumemos transparencia

Por Carlos Cazador







Hoy tengo algo para proponer. Una idea que, considero, aporta transparencia a una iniciativa por la cual Primero Campana no ha recibido su suficiente crédito. Hablo del Buzón Vida, proyecto que presenté varias veces en el HCD y que el año pasado el Gobierno implementó, según argumento, a partir de una idea de un político zarateño. Creo que las denuncias del Buzón Vida deberían ser abiertas en el seno del Consejo Municipal de Seguridad, un órgano que lamentablemente ha sido vilipendiado a lo largo del 2016. Sostengo que así el vecino que denuncia -que tiene el valor de denunciar- tendrá la tranquilidad de que aquellos que señale efectivamente llegarán ante la Justicia. Después sabemos que el camino en fiscalías y juzgados en sinuoso. Pero tendrán la garantía que sus denuncias fueron presentadas. Ya he expresado que me parece que el programa Buzón Vida quedó incompleto, rengo se diría en la calle, y lo creo no desde una postura de "opinólogo" sino porque fue precisamente Primero Campana el partido político que lo propuso por primera vez en la ciudad. Vos te debés acordar: la iniciativa se llamaba "Denuncia por Nuestro Futuro" y consistía en colocar buzones a lo largo y ancho de la ciudad para que el Municipio reciba denuncias anónimas sobre la venta de droga minorista en Campana. Pero no solo eso: el Municipio, a través de gestiones de la Asesoría Letrada, quedaba atado indefectiblemente a la denuncia ante la fiscalía y al control de su avance, con el objetivo de garantizar que los vecinos no perdiesen el tiempo denunciando y que los fiscales hicieran su trabajo. Este último punto me parece fundamental y es lo que se ha dejado de lado en el proyecto presentado por Abella y que esta semana sumó 22 nuevas denuncias. ¿Cómo tiene constancia el vecino de que su denuncia está avanzando? ¿El Gobierno está detrás de ella, o solo agarra el papel, lo transcribe de manera formal y lo deja en la mesa de la fiscalía correspondiente? No ha quedado claro el asunto y eso podría hacer naufragar un buen sistema de inteligencia criminal "hecho entre todos": porque nadie mejor que el vecino de un barrio para saber quién anda en lo que no tiene que andar y señalarlo ante las autoridades. Creo que esta vez el gobierno copió mal un proyecto que tampoco -nobleza obliga- es original de Primero Campana ni de este chico de Zárate, Julián Guelvenzú, sino que se venía implementando con éxito en Malvinas Argentinas. Por último, quiero recordarles a todos la importancia de radicar nuestra denuncia penal ante un hecho de inseguridad. Solo así podemos tener certeza del grado de violencia y robos que hay en Campana, y justificar ante provincia o Nación más fondos para enfrentar el problema. Personalmente, la denuncia puede hacerse en la Fiscalía de 25 de mayo 936; por teléfono al 464500; y por email a mesagral.zc@mpba.gov.ar Y recordá: si en la fiscalía no te dan bolilla, hay 20 concejales a tu servicio para ayudarte y hacer escuchar tu voz. Por lo menos, yo lo estoy. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador





Para los Vecinos:

Sumemos transparencia

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: