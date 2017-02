La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 Gestión diaria y proyectos urbanos

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

"La necesidad de atender la fuerte dinámica de desarrollo del partido y la atención personalizada de las demandas vecinales, restan tiempo para la planificación a mediano y largo plazo, en el ámbito del área de Planeamiento". Esta cita es una parte del diagnostico participativo que surgió de los talleres de actualización del plan estratégico de agosto de 2010. La cita bien puede ser actual. En el análisis de fortalezas y debilidades, en ese taller se acordaron estrategias y se considero que uno de los problemas más importantes que enfrentaba nuestra ciudad era la definición de su destino y las políticas públicas activas en el área de obras, conducentes a consolidar un modelo de crecimiento en base a las alternativas de su potencial productivo. Pero que el ámbito de la gestión cotidiana atentaba contra la verdadera acción de pensar la ciudad. Industria consolidada, Servicios, Puertos y Logística, fueron los temas identificados como ejes del destino de nuestro desarrollo futuro. En el conjunto de recomendaciones de ese taller se estableció "que la estrategia para que los objetivos de mediano y largo plazo se cumplan, se deben promover políticas públicas consistentes en el tiempo, un código urbano ambiental que garantice lo que se puede hacer en términos de uso del territorio y lo que no estará permitido, como así también una forma de institucionalidad participativa formada por diferentes actores … que vele por el cumplimiento de la normativa. Sobre esta institucionalidad, que podría denominarse Consejo Urbano Ambiental", se propuso "que el mismo pudiera conformarse en el ámbito de la Agencia de Desarrollo Campana, en la actual Comisión de Planeamiento Territorial donde entre otros, la conforman los Colegios de Arquitectos, Ingenieros, Técnicos y Martilleros, Unión Industrial de Campana, Cámara Unión del Comercio e Industria, Universidad Nacional de Luján Centro Campana, Universidad Tecnológica Nacional Regional Delta, INTA Delta, Reserva Otamendi de Parques Nacionales y el Municipio que tiene la presidencia de la Comisión Directiva de la Agencia a través del Intendente en ejercicio y la Coordinación de la Comisión de Planeamiento Territorial en la responsabilidad del Director Municipal de Planeamiento dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio".(Informe final 2011) Se reconoció también que probablemente debiera integrarse alguna otra institución al "Consejo Urbano Ambiental", con el objeto y la oportunidad que las instituciones antes mencionadas participaran articulando y promoviendo desde la Agencia de Desarrollo de Campana un Plan Territorial desde sus inicios. Siempre se reconoció que ninguno de los actores convocados tiene la visión total de la realidad urbana. Cada uno es parte de un enfoque sectorial, sesgado y fragmentario. Posteriormente. En la adecuación del Código de Planeamiento Urbano, terminado en un proceso casi hermético, largo y lento, con limitada participación de las entidades que habían operado en estos talleres, se estableció que el Concejo Urbano Ambiental, que en el informe preliminar se llamaba Concejo Consultivo Honorario, debía reunirse al menos una vez al año para "elaborar las normas consideradas pertinentes y que garanticen la coherencia con las Estrategias de Desarrollo del Partido establecidas en el Plan Estratégico de Campana, 1999, y en el Plan de Desarrollo Territorial del Partido de Campana, 2011". Es decir que por primera vez en nuestra ciudad se proponía un procedimiento de planificación continua que permitía la revisión permanente de lo que alguna vez se discutió en profundidad. Esta actitud era la convalidación definitiva del postulado que la planificación física territorial es permanente y que los actores sociales en el debate construyen la ciudad y definen su destino. La realidad es que en los hechos, ya venía avanzando el deterioro de una gestión y no había voluntad de debatir los puntos que habían quedado grises en el código promulgado. Se hacía muy difícil esperar que quienes habían terminado su confección en un procedimiento unilateral en su última etapa de definición, pudieran ser los mismos que permitieran la revisión consensuada de sus propios errores. Por eso las 3 reuniones que se lograron realizar solo abundaron en cuestiones más formales que de fondo. Todos esperábamos que de producirse un cambio esta herramienta se transformara en el instrumento de gestión urbanística. De hecho el cambio vino pero el Concejo brilla por su ausencia. Es inútil pensar que es preciso adecuar los contenidos de aquellos planes reiterando en una rutina cíclica, el ejercicio de volver a repensar lo ya pensado. Hoy hay proyectos inconclusos o ni siquiera bosquejados. Simplemente con abrir el juego y convocar este cuerpo de debate se puede volver a poner en valor lo que a las instituciones les preocupa y lo que la ciudad como proyecto urbano necesita. Es más razonable demostrarle a la ciudadanía que se sabe liderar en el disenso, para construir un proyecto colectivo, que pretender instalar la imagen de lucidez, cuya cosmovisión supera en inteligencia proyectual a los demás actores urbanos. Finalmente creer que se tiene el patrimonio de las ideas no es necesariamente garantía de ningún éxito electoral. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

Gestión diaria y proyectos urbanos

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: