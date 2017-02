La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 El que apuesta al dólar pierde

Por lo menos en este momento de la economía y de alta inflación. La frase de la columna de hoy seguramente trae recuerdos de otros tiempos no muy lejanos y de otras figuras políticas y ministros que serán recordadas por estos dichos. Será "una verdad de Perogrullo", pero "Cambiemos" los tiempos y circunstancias, y aunque parezca algo insólito en Argentina, "el que apostó al dólar no sólo en el último mes, sino desde que se liberó el cepo cambiario, perdió". Así como lo leyó. Y los números avalan esta afirmación. Aquí hago una reflexión: el dólar billete en el circuito minorista la primera semana de Febrero de 2017 marcó una caída de nueve centavos en la primera rueda de negocios. De esta manera, en bancos y casas de cambio quedó en $16,12 contra $16,32, valor con el que había cerrado el martes 31 de enero. Para que Usted tenga en cuenta, el tipo de cambio pierde en tan solo una rueda todo lo que había subido en enero. Es que en el primer mes de 2017, el dólar se mantuvo prácticamente sin cambios y apenas avanzó cuatro centavos en un período. En el mercado mayorista, donde operan los "grandes players" de la plaza financiera se ha visto una película parecida: el billete cedió nueve centavos para cerrar en $15,80. Evidentemente fue muy importante la oferta de dólares que caracterizó a la primera rueda del mes (febrero). Esto forzó una caída del tipo de cambio. De esta manera, el dólar cede después de haber tenido un enero sin grandes movimientos. De hecho, para que tengamos la misma reflexión, en el primer mes del año el tipo de cambio perdió siete milésimas de peso respecto del último día de registro de final del año 2016. Seguramente estamos hilando muy fino, pero le pido que pensemos juntos, porque la foto es solo una anécdota: lo que sucede es que el dólar avanza 16% en los últimos doce meses tras el salto de la salida del corralito, pero el flujo de entradas de divisas de deuda pública y privada mantuvo planchado al precio del dólar en el país. La estabilidad cambiaria fuerza a los ahorristas más conservadores a salir de su opción más tradicional. ¿Qué pensaría usted de su sueldo o sus ingresos si el año pasado se hubiera ajustado 14,75% frente a una inflación del 41% promedio del año 2016? Sentiría, sin miedo a equivocarme y equivocarse, que sus ingresos se empobrecieron en el periodo del cual estamos hablando. ¿Qué pensaría entonces si sus ahorros hubieran subido el 14,75% el último año en el mismo contexto inflacionario? ¿Malas noticias, no? Si sus ahorros ganaron ese porcentaje el año pasado es que perdió plata frente al avance de los precios. La opción más tradicional de ahorro de los argentinos, los dólares en billete, rindió eso durante el año 2016. Pero deseo ser un poco más práctico, y se lo demuestro en números: el dólar no solo avanzó 14,75% en los últimos doce meses, sino que además cayó un 0,2% durante enero. Le presento un comparativo: en el mismo periodo el índice MERVAL (Mercado de Valores - Bolsa de Comercio de Buenos Aires) subió 13,2% (prácticamente lo mismo que el dólar durante todo el años 2016). Si bien es cierto que las previsiones de los economistas, asesores financieros, asesores de compra y venta de acciones (bolsa) no siempre son certeras, son un escenario más que probable y sus opiniones son escuchadas. Fuente: BG Consultora - Otras.

