Fue diseñado por el departamento artístico de Disney y comenzó a operar en sus inicios con dos barcos: el Disney Magic y el Disney Wonder. Disney Cruise Line contaba además con una pequeña isla privada en Bahamas llamada Castaway Cay, con un exclusivo puerto de escala para los buques de Disney. La idea principal y rectora consiste principalmente en crear una experiencia mágica para todos, con el hechizo, los servicios y el entretenimiento que solo Disney es capaz de ofrecer. Lujo garantizado. Una combinación ideal de actividades para todas las edades! Son viajes ideales para las familias y de una calidad que no falla. Hacer un crucero con niños, te permite disfrutar de momentos de relax y de diversión, al tiempo que te evita hacer y deshacer valijas llevándote a conocer destinos impresionantes al tiempo que aprovechás para divertirte en alta mar con tu familia mientras el barco navega hacia el próximo destino de escala. La flota de Disney Cruises está compuesta por los buques gemelos Disney Magic y Disney Wonder, diseñados para rendir homenaje a la gran era de los Transatlánticos de antaño que cruzaban el Océano Atlántico y comunicaban América y Europa. Gozan de todas las comodidades y lujos que pueden tener un crucero de placer con la magia Disney. Son buques que se han concebido especialmente pensando en las familias combinando en sus interiores un estilo elegante con un toque de diversión. Cuentan con 10 cubiertas y un servicio excepcional a bordo. El Disney Dream es el tercer barco de la flota Disney, destinado a ser el buque insignia de la compañía, se inauguró en enero de 2011. Su diseño continúa en la línea de la flota, un estilo clásico como los majestuosos barcos del siglo pasado. Incorpora tecnologías de última generación que lo sitúan a la cabeza del sector naviero, en este sentido es toda una innovación. En 2012 se inauguró el Disney Fantasy, un buque idéntico al Dream, con personajes y ambientes Disney diferentes. Con una capacidad de 4000 pasajeros, ofrece todas las actividades habituales para niños en un crucero Disney, además de contar con un restaurante y un spa para adultos, dirigido a los padres para su relax a su aire. Dispone de un Cine en 3D con proyecciones de las últimas películas de Disney. Y al igual que los otros cruceros de Disney, incluye espectaculares shows musicales en vivo y películas de estreno en 3-D y las zonas de las piscinas para disfrutar de la vida a bordo. Pero, que los hacen realmente especiales? Bien, podemos mencionar las siguientes características como principales: - Las comidas a bordo tienen horario flexible y restaurantes rotativos: podés comer cuándo y dónde quieras a bordo de los barcos de crucero Disney. Podrás disfrutar de cenas informales y de cenas formales solo para adultos. - Los barcos de Disney ofrecen los espectaculares y míticos musicales Disney al más puro estilo Broadway en sus "Walt Disney Theatres". Estos varían en función del itinerario de cada crucero. Pero además, Disney ofrece cruceros temáticos para los fans de Star Wars o de Frozen que apasionan a los más pequeños y también a los que no lo son tanto. - Los barcos de Disney disponen de "Teléfonos Wave" con los que podés hacer llamadas y enviar mensajes dentro del barco sin tener que utilizar tu propia móvil. Así, podrás mantener el contacto con los tuyos y tenerlos localizados en cada momento aunque estés realizando actividades diferentes a bordo del barco. - Un sueño para los chicos: en los cruceros Disney tendrán a Mickey y a Minnie Mouse (también al resto de personajes Disney) como compañeros de viaje. Podrán encontrárselos a bordo en cualquier momento, hacerse fotos con ellos, compartir almuerzos, fiestas, cenas, juegos, y mucho más. - Podrás disfrutar de un increíble espectáculo de fuegos artificiales en alta mar. Sin duda, una velada inolvidable, con una fascinante noche de luz y color en medio del océano. El crucero comienza con una fiesta en cubierta llamada "Sail-Away" y culmina con una fiesta en cubierta con todos los personajes Disney. Pero además, habrá la "Noche de Piratas", proyecciones de películas Disney en las pantallas gigantes en cubierta y bajo el cielo estrellado y funciones de teatro en las espectaculares instalaciones de los cruceros Disney. Los itinerarios de los cuatro barcos de Disney Cruise Line son, y muy, variados. Los viajes en el Mediterráneo y norte de Europa incluyen visitas a destinos como Barcelona (España), Cannes (Francia), Livorno (Florencia, Italia), Roma, Palma de Mallorca Los viajes por el norte de Europa utilizan como puerto de salida Copenhague (Dinamarca) y Dover (Gran Bretaña). Entre los destinos visitados se destacan Tallin (Estonia), St. Petersburgo (Rusia), Helsinki (Finlandia), Estocolmo (Suecia) y Amsterdam (Holanda). También hay un crucero especial que navega por 7 días entre los Fiordos Noruegos e Islandia. Los viajes por el Caribe salen de Puerto Cañaveral y visita algunas playas paradisíacas. Entre sus itinerarios encontramos Cuba como gran novedad, y también Nassau (Bahamas), Cozumel (México) y visita al exclusivo Cabo privado que tiene Disney desde sus orígenes: Castaway Key. Un lugar imperdible y mágico con actividades planteadas para los chicos, pero también para los adultos. Sin dudas un producto que recomendamos a todos. 