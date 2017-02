Dogs Shower es la primera peluquería canina de Campana especializada en belleza, baños y cortes de raza. Abrió sus puertas en febrero de 2016. Su peluquera, Gabriela Sdrubolini, inició sus primeros cortes a principios de 2014 siempre con el mismo amor y dedicación hacia las mascotas. En Dogs Shower encontrarán un servicio integral de estética para perros: baño y corte de raza, corte higiénico, corte de uñas, depilación y limpieza de oídos, despeje de almohadillas. Además, hay venta de accesorios, cosmética, pastillas y pipetas antipulgas, collares, correas y pretales de diseño. Gabriela nos cuenta que el pelaje protege a los perros del frío, el calor y de muchas enfermedades, por lo tanto, hay que cuidarlo diariamente para que no se estropee. El pelo de un perro no es un abrigo sino una protección. Quienes tenemos mascotas creemos erróneamente que frente al calor, nuestros perros van a estar mejor cuando les cortemos el pelo, pero los perros regulan su temperatura corporal a través del jadeo y sudan exclusivamente a través de las almohadillas de sus patas. Pelar a un perro puede ocasionar que los rayos de sol lleguen a su piel con mayor intensidad provocando un aumento en su temperatura corporal y por consecuencia que sufra más el calor. Además, el sol puede ocasionar quemaduras en su piel, perdida de brillo, cambio en la pigmentación, seborrea, etc. No todos los perros tienen un tipo de pelaje que pueda ser cortado. Las razas como por ejemplo Siberiano, Ovejero Alemán, Chow Chow, Boxer, Golden Retriever, Labrador, Boyero de Berna, perros de caza; sufren cambios en el equilibrio entre las dos capas de pelo, causando cambios irreversibles en la textura, color y crecimiento del pelaje. Por esto no se les puede cortar el pelo, solo se les puede hacer arreglos o retoques en el manto. Algunas de las razas a las que se puede cortar el pelo son los caniches, Bichon, Shih-tzu, Maltes, Pastor Ingles, Terriers y Schnauzers. Ante la pérdida excesiva de pelo lo que se debe realizar es un "deslanado", cepillado con herramientas especiales que facilita y acelera el proceso natural de muda del pelaje. Otro de los errores que cometemos a la hora de bañar a las mascotas es usar shampoo para humanos. Gabriela nos recomienda utilizar cosmética adecuada para cada condición de pelaje y específica para perros "Nunca se debe bañar a las mascotas con cosmética para seres humanos, ni jabón blanco y/o detergentes. Luego del baño lo fundamental es el perfecto secado y un buen cepillado. Además, para la buena salud de las mascotas, recomiendo utilizar antiparasitarios para pulgas y garrapatas (pipetas o pastillas)". Con respecto al baño se recomienda realizarlo cada 15/30 días, este es el procedimien­to más importante de la estética canina. MES ANIVERSARIO El mes aniversario lo vamos a festejar entregando regalos a cada uno de los clientes que asistan a la peluquería desde el 13-02-17 al 10-03-17 y realizando un sorteo de accesorios, servicio de baño, pipetas y golosinas. GABRIELA SDRUBOUNI - PELUQUERA CANINA - Curso de Peluquería canina profesional (2014) - Peluquería canina Nivel I - Técnicas de prepa ración del manto (2014) - Peluquería canina Nivel 11 - Técnicas de corte con maquina (2015) - Seminario Internacional de Peluquería Canina en "Técnicas comerciales y nuevas tendencias" (2015) - Perfeccionamiento: Cortes en Cocker, Schnau­zer, Westy y Scotish. (2015) - Taller Teórico/Practico de Grooming y técnicas de Estilo Oriental (2016) - Curso de Nociones de salud (2016) - Curso de Comportamiento Canino (2016) - Taller de fotografía y Peluquería Canina (2016) PARA TURNOS DOG´S SHOWER Facebook: DogsShower Gabriela Tel. /Whatsapp 03489-15538910 LUIS COSTA 954, Campana.



















Mes Aniversario:

Dogs Shower, un año cuidando la belleza del mejor amigo del hombre

