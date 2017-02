La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 La Voz del Águila:

La guerra atómica del presidente Trump





Noticia: Trump adelanta las agujas del reloj nuclear https://actualidad.rt.com/actualidad/229517-reloj-juicio-final-avanza-medianoche Del Cielo a la Tierra Con gran amargura, una vez más, tomamos nota de vuestra loca carrera hacia un nuevo holocausto, el peor de toda vuestra historia. ¿Qué se puede decir? que Dios os perdone o no, nosotros estamos listos para salvar lo salvable. ¿Cómo? ya lo hemos explicado muchas veces y en numerosos comunicados, algunos de los cuales adjuntamos aquí. Leed, meditad, deducid. ¡Paz! Del Cielo a la Tierra Sant´Elpidio a Mare (Italia) 29 de Enero 2017 14:00 horas Vientos de guerra en la Tierra, Armagedón cada vez más cerca Setun Shenar comunica: ¿Habéis olvidado? La bestia que viene del mar y la que viene de la tierra (Apocalipsis 13). Una es diabólica y sanguinaria. La otra también. Os hemos dicho, numerosas veces y durante mucho tiempo, con paciencia e infinito amor, que nosotros, los seres de luz, no estamos ni con occidente ni con oriente. Pero objetivamente tenemos que evidenciar en los dueños del occidente el sanguinario y violento deseo del odio y de la arrogancia con respecto a los poderosos de Rusia quienes, en el caso específico de la crisis que involucra a la nación de Ucrania, actúan defendiéndose de la mentira y del engaño. Eso no exime a los poderosos de Rusia ni a su presidente del hecho de implementar una política con acciones militares violentas que no son en absoluto a favor de la paz. De todos modos nosotros, los "alienígenas", como vosotros nos definís, jamás seremos aliados ni cómplices de ninguna de las dos facciones en lucha. Además queremos recordaros que los medios científicos que nosotros poseemos podrían neutralizar en ocho minutos de vuestro tiempo cualquier tipo de actividad bélica (incluso nuclear) que se desarrolle en la tierra en el caso de que se llegara a desatar un conflicto mundial. Nosotros, una vez más, nos permitimos de intervenir solo con el verbo que se hace palabra, a través de quien escribe, solo para recordar a los habitantes de la Tierra que nuestra misión en caso de conflicto atómico es la de poner a salvo a algunos millones de personas, hombres, mujeres y cientos de millones de niños, con nuestras astronaves cósmicas. Esta intervención sería por voluntad de aquel que vosotros llamáis Dios y al que nosotros adoramos como inteligencia suprema del cosmos. No es la primera vez que divulgamos este tipo de comunicados a la humanidad, ya lo hemos hecho en vuestro pasado reciente, cuando en medio de otras crisis mundiales se ha corrido el riesgo de que estallara una guerra atómica en vuestro planeta. Lo hacemos una vez más, conscientes de que recordar esta promesa es una consolación para los justos y para los buenos. Nosotros no amenazamos con represalias en vuestra contra si no creéis en nuestro discurso ni en nuestros mensajes. Sois libres de aceptarlos o de rechazarlos, lo que para nosotros es fundamental que sepáis es que la salvación del espíritu, del alma y en este caso también del cuerpo, será conquistada por todos aquellos que den todo de sí mismos para mejorar vuestra sociedad, es decir, toda la humanidad que en este tiempo atraviesa la mayor de las crisis existenciales de vuestra historia. Una sociedad humana gravemente enferma del espíritu, carente de amor, de paz y de justicia. Nuestro mensajero y hermano, quien escribe, recientemente ha dicho y escrito: "una misión espiritual divina se puede definir como tal solo si nos prodigamos en la sociedad civil en favor de la paz y de la justicia en todos los sentidos". Nosotros compartimos totalmente este concepto y queremos recordarlo a todos los hermanos de la Tierra que siguen el camino espiritual y a todos aquellos que han sido contactados por nosotros. El servicio, el amor, la obediencia, la humildad y el sentido de justicia tienen que personificar vuestro espíritu y vuestra vida, sin los cuales no podréis heredar el reino de Dios que nuestro y vuestro señor Jesús Cristo pronto instaurará también en la Tierra. Nosotros rogamos al Altísimo que este día llegue pronto para regocijarnos, para exultar de alegría y ver con nuestros ojos cómo vuestro maravilloso mundo pasa finalmente a formar parte de la gran familia cósmica del eterno Padre Creador. ¡Paz! Setun Shenar y los hermanos saludan deseando la paz por encima de todas las fronteras. Palermo (Italia) 2 de marzo de 2014 21:15 horas G.B. Facebook: Lavoz del Águila Web: www.unpuntoenelinfinito.com

