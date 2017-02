La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”El destino”

Por Luís Rodas









Muchas personas confunden las malas decisiones que tomamos con "es el destino". Dios nos ha tratado con dignidad, al concedernos libre albedrío, la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni él, ni el destino, controlan nuestra vida, nosotros somos los responsables. El destino del ser humano es uno de los temas que despierta mayor interés entre aquellos que albergan inquietudes espirituales. Por eso hay que examinar lo que la Biblia enseña al respecto. Dice, La Biblia, que el destino final, "La muerte" no es el fin. Existe un más allá. Por eso, es importante saber cuál será nuestro destino final. Todo ser humano, tarde o temprano se pregunta a dónde irá cuando muera. La vida es incierta. Cada día hay personas que se levantan y se van a trabajar como de costumbre, sin darse cuenta que antes de la noche podrían encontrarse con Dios. En (Lucas 12:16-21) Jesús contó una historia: "Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: "¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas". Entonces pensó: "Ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: "Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. ¡Relájate! ¡Come y bebe y diviértete!" Pero Dios le dijo: "¡Necio! Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado?". Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hoy mismo, algunos dejarán de existir debido a un ataque cardíaco, un accidente o un crimen. Las posibilidades de padecer una muerte repentina son enormes. Por esta razón, toda persona debería preguntarse a dónde irá cuando muera, y dónde pasará la eternidad. ¿Cuál será su destino final? Si cuando planeamos un viaje nos preparamos previamente las valijas, ¿Por qué en el último viaje que es seguro lo haremos, no nos preparamos? Ningún viento sopla a favor de un barco sin destino. Y una persona sin convicción es como un barco sin timón. Un semáforo anuncia tres formas de pasar hacia "el destino o futuro", cada uno somos responsables de pasar con la señal en rojo, amarillo o verde, Dios nos orienta con cual nos conviene. El destino no es lo que determina el éxito ni el fracaso. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos, con que color del semáforo estamos transitando. Si me emborracho, me caigo en la pileta y me ahogo, esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Fue mi decisión insensata. Dios desea un destino para tu vida, pero Él no te va a forzar. (Ap. 3:20) "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". Dicha invitación no tendría sentido, si careciéramos de libertad para elegir. Tu vida no es un accidente. Tienes un destino, uno que solamente tú puedes completar. El libre albedrío es un valioso regalo de Dios, gracias al cual podemos elegir o no, invitar a Jesús a entrar en nuestra vida y de allí en adelante seguir todo el camino que resta de su mano. La Biblia dice que esta vida es una preparación para la próxima. Dios quiere que practiques en la tierra lo que harás para siempre en la eternidad. Antes de que nacieras, Dios te conectó con ciertos talentos, deseos y dones para desempeñar, un papel particular en la historia, que sólo tú puedes desempeñar. Puedes saber la voluntad de Dios para tu vida. Incluso cuando tu vida esté desordenada, Dios puede convertir ese desastre en un destino mejor. Nunca es demasiado tarde para estar en "Su" voluntad, en "tu" vida. Pero "tu" destino es "tu" elección. Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



