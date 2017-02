La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoría está dando comienzo a su calendario en este in de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con sus dos clases y un parque interesante de autos. Desde las 11 de la mañana televisa TV Pública. UTILIZADO: Si bien el auto para la Clase Dos de Alma está casi terminado el Fiat Uno de Gonzalo Di Nardo no será utilizado por el robusto piloto mencionado que por decisión propia no va a correr este año. Quizás el auto puede ser que alguien alquila el mismo si se ponen de acuerdo con el precio. OFERTA: En principio Guillermo Fernandez hizo una oferta para sumarse a la Clase Dos donde el piloto de Campana desea cambiar de Clase y probar con un tracción delantera y de llegar a concretarse Di Nardo exige que dicho vehículo lo atiedan en el taller de Sbarra. VICTORIA: La que obtuvo Constanza Toledo en la primera fecha del nocturno en el Kartódromo de Zárate con la atención total del mismo por parte de su padre Gabriel. INVITADO: Aunque en su momento se desprendió de su chasis para el TC Regional el pelado Cesar Bebedet ya extraña no estar en un auto de carrera y ahora está abocado a realizar alguna competencia como piloto invitado. CUPECITAS: La intención ya está casi en pleno desarrollo y la competencia de Cupecitas del ayer se puede concretar donde vamos a disfrutar ver correr al colorado Gallo, a Debiase, Zanini, Barletta, Rodriguez, Irizar, Rizzo, entre otros con un espectáculo interesante. El Club del Primer Automóvil Argentino está trabajando en esta posibilidad. CLUB: Continuando con el Club del Primer Automóvil Argentino ya tienen confirmado para el próximo sábado 18 de febrero un gran encuentro de motos antiguas y de colección donde se espera contar con muchos amantes del mundo de las dos ruedas. CHASIS: Sergio Capece está arrancando este año con cuatro chasis en la categoría Pako para iniciar en marzo el presente campeonato y confirmó que este año su yerno no estará corriendo por pedido familiar. PREDIO: El predio ubicado en un campo sobre ruta Panamericana en el partido de Zárate fue el elegido para desarrollar por parte del Zárate Auto Club una pista para que puedan girar los cuatro por cuatro donde los jeeps encontraran todo lo exigible para esta categoría. MOTORES: Tras las merecidas vacaciones retomó la actividad el motorista Daniel Berra que tendrá un año movidito con cinco motores en el Turismo Carretera y otros tantos en el TC Pista, TC Mouras, TC Pista y Turismo 4000 Argentino. REALIZAR: Las partes deben reunirse para definir cuantas carreras realizará la categoría P.A.K.O. en el kartódromo de Zárate. En principio los propietarios del predio hablan de siete competencias para lograr un buen número desde lo económico y desde la categoría no pretenden hacer varias fechas en Zárate. SUMAR: Mateo Benitez se suma este año a la categoría Kart Plus y el hijo de Diego viene con todas las ganas de pelear el campeonato donde el pibe de Zárate va demostrando que reune condiciones para estar en la alta competencia. TALENTOSO: Los hermanos Donamani tienen el auto listo para correr en la Clase Light del TC Bonaerense y están evaluando que Braian es el mas indicado para poder correrlo, el tema es que al talentoso joven le apareció una oportunidad de hacer algo a nivel nacional. APARECER: Siguiendo con Braian Donamari ahora apareció la posibilidad de subirse a un Fiat Uno para correr en la Clase Uno del Turismo Pista y su padre está trabajando con el tema de los presupuestos para poder concretar este emprendimiento. NOCTURNO: Por el momento el flamante campeón de los ciclomotores Eneas Ciaponi está corriendo en el nocturno que se viene desarrollando en el predio de San Andrés de Giles los sábados por la noche con resultados dispares con la atención de la moto por parte de su hermano. TENER: Parece que todo está encaminado para que Franco Rodriguez continúe en la alta competencia este año aunque todo estará supeditado al tema de los presupuestos que se tengan para ser de la partida. COLORES: El auto llevará los colores de la camiseta de San Lorenzo porque el piloto es fanático y Juan Pablo Galliano seguirá otra temporada en la Clase A del TC Bonaerense con la misma estructura con los Tanos Ciccia en la planta impulsora y el chasis a cargo del asesoramiento de "Chicho" Bianchi. HERMANO: Esto marca que en la dinastía Galliano se decidió que arranque la temporada Pablo y su hermano Juan por el momento no hay posibilidad que esté en la alta competencia. Dicen que mamá Laura respiró tranquila. PROBO: Diego Lacognata ya probó su flamante moto de cara al inicio del campeonato de motocross y el representante de Zárate se mostró conforme y contento con este nuevo producto. OBTENER: Mauro Santucho sigue trabajando en su taller en el armado de sus motores para los inicios de campeonatos de karting, en el mientras tanto va probando con sus pilotos en los campeonatos nocturnos donde ya obtuvo resultados interesantes. INTENCION: Hay una intención de realizar un kartódromo de tierra en nuestra ciudad y al parecer el campo para tal emprendimiento estaria ya definido y solo falta darle curso para tener la habitación correspondiente donde el club del primer auto argentino se haría cargo del mismo. EQUIPO: Luego de definir la situación Pablo Clerici seguirá corriendo en la Clase Master A en la Categoría Kart Plus continuando con el mismo equipo con la motorización de Romero y el chasis a cargo de Guerra. CONFESAR: Parece que el ex campeón confesó que con la flamante Cupecita adquirida se va a su mar a las competencias de asfalto porque a Don Ariel Barletta no le gusta correr en caminos de tierra donde el auto sufre mucho los golpes. OFICIAL: Victor Amaranto espera el debut oficial en el campeonato del Rally Federal donde desde su condición de navagante arranca otra faceta en el automovilismo ya que sus antecedentes fueron en el karting. Con Alejandro Ferraro como piloto han conformado un binomio muy especial. OFICIAL II: Matías Milla seguirá este año en el equipo oficial Toyota del Super TC 2000 donde los pilotos oficiales son Matías Rossi que firmó por tres años más y Gabriel Ponce de León quienes tendrán que buscar el campeonato de la marca japonesa. CUATRO: La idea de Horacio Romay es armar cuatro motores para su karting para sumarse a la Clase de 4 tiempos en la categoría Pako y por esto se lo pudo ver en el taller de Martinelli hablando con su colega para obtener algunos datos. DUDAS: Como ya adelantamos en esta sección aún no definió que hará este año Pablo Savastano con su Fiat para la Clase Dos de Alma, si lo va a alquilar, si lo va a vender o si va a correr. Por las dudas ya se hizo la licencia médica y luego verá como se define el tema. SUMARSE: Los hermanos Fontanet ya tienen todo casi terminado para sumarse a la Clase de los chasis del regional se trabajó mucho en el receso y llegan con mucho entusiasmo al inicio del campeonato en el autódromo de Baradero el próximo mes. PRESENTAR: Dias atrás comida de por medio, los hermanos Zanini presentaron su Cupecita recién adqurida al recordado Jorge Schiaratti con la cual a partir de ahora seguirán corriendo en las distintas competencias. MIEDO: Emiliano Falivene ya está evaluando lo que arrojan las pruebas de su karting con el cual desean estar este año una vez más en la clase de cuatro tiempos en la categoría Pako con el aval de mamá Alejandra que ya perdió el miedo de verlo correr. GIRAR: Tras las vacaciones Gabriel de Luca decidió comenzar a girar con su karting para no perder ritmo de carrera y con su chasista Sergio Capecce van a trabajar para tener un nivel competitivo que una vez más le permita pelear el campeonato en la categoría P.A.K.O. MOZA: La moza quedó impactada cuando debió atender a alguien muy vinculado al mundo tuerca días atras. Parece que entre plato y plato ambos tuvieron una charla que puede prosperar en un futuro. El personaje es muy conocido y puede armar un revuelo familiar. No coment. ACUERDO: Finalmente se llegó a un acuerdo y Darío Arcos seguirá en la misma terminal de motos corriendo en el motocross continuando en el equipo que preside Carlos Debesa. PUESTO: El turismo 4000 Argentino viene de correr el domingo pasado en Mar de Ajó donde el zarateño Darío Laccette clasificó séptimo terminó en el puesto décimo cuarto en la serie ante la rotura de un balancín y en la final llegó décimo cuarto. UNO: Finalmente el representante de Los Cardales Claudio Cruzado decidió esta temporada correr en la Clase Uno del Turismo Pista con su propio Fiat Uno con la motorización de Diego Coronel y el chasis a cargo de su hijo. UBICAR: En el TC Mouras en la carrera con pilotos invitados Carly Bava corrió un Falcon donde se ubicó en el vigésimo quinto puesto con el auto de Bortot el pasado domingo. Esto para nada marca el regreso a la alta competencia para el zarateño que solo Giustazo aceptó tal invitación.

