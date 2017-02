La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 Federal C:

En el otro partido de la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte de este Torneo Federal C, Otamendi FC enfrentará esta tarde a Sarmiento de Zárate como visitante. El encuentro fue programado para las 18 horas y se disputará en la cancha de Belgrano, en el barrio de Villa Massoni de la vecina ciudad. Tras la victoria de ayer de Defensores de La Esperanza, el Gallito llegará a Zárate sabiendo que un nuevo triunfo lo mantendrá como líder y con muy buenas perspectivas a futuro. El equipo dirigido por Mauricio Torreira derrotó 1-0 al Defe en la primera fecha, mientras que Sarmiento no pudo debutar porque su partido con Belgrano fue suspendido por lluvias (se jugará el miércoles). Para esta competencia, Sarmiento ha sumado hombre de mucha trayectoria en el fútbol de Ascenso, como el delantero Darío "Chavo" Lema y el defensor Ariel Groothuis.

