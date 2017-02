La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/feb/2017 La Selección Argentina Sub 20 se clasificó al Mundial de Corea del Sur





Argentina derrotó 2 a 0 a Venezuela con dos goles de Lautaro Martínez y se benefició porque Brasil no pudo vencer a Colombia en el cierre del hexagonal final. Cuando faltaban apenas unos segundos para terminar el clásico ante Brasil por la anteúltima fecha del Sudamericano Sub 20, Argentina estaba quedando eliminada del Mundial que se disputará en Corea del Sur. Sin embargo, un agónico cabezazo de Lautaro Martínez para establecer el 2-2 volvió a ponerla en carrera. Pero claro, la misión para conseguir el boleto a la Copa del Mundo era muy difícil para el equipo de Sergio Ubeda: debía vencer por cinco goles a Venezuela o ganar y esperar que Brasil no lo hiciera ante Colombia, el último del hexagonal final del Sudamericano. Lo primero no se dio, porque Argentina apenas pudo convertirle dos goles a Venezuela. Pero esos dos tantos de Lautaro Martínez a los 42 y 45 minutos del primer tiempo, lo siguieron manteniendo con vida, porque el 2-0 obligaba a Brasil a ganarle a Colombia. Y como "la Canarinha" empató 0-0 con Colombia y el festejo final fue todo albiceleste, ante la decepción de los brasileños. Entonces, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Argentina representarán a Sudamérica en el Mundial de Corea del Sur, mientras que Brasil y Colombia quedaron afuera.

La Selección Argentina Sub 20 se clasificó al Mundial de Corea del Sur

