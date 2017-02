P U B L I C







CUANDO BOMBEROS LLEGARON A LA CASA DE CARLOS DEL RE POR EL INCENDIO DE LA VIVIENDA, SE ENCONTRARON DENTRO CON EL CUERPO MANIATADO Y GOLPEADO DE "CHALY". NOTICIAS RELACIONADAS: "Chaly" Del Re: Un asesinato todavía impune Mañana marcharán para reclamar Justicia por Sasha La convocatoria es para este viernes 17 a las 20 horas, frente al Palacio Municipal. Sin mayores pistas que seguir, el Fiscal Montani especula con que el móvil fue el robo y espera que "alguien hable". El 11 de febrero se cumplió un año de su asesinato. Pasó un año del asesinato del Carlos "Chaly" Del Re (50) y nada indica por ahora que se podrá esclarecer el cruento homicidio: el cuerpo fue encontrado golpeado, maniatado, y ahogado en su propio vómito. Más aún, los malvivientes incendiaron el lugar antes de escapar. Fueron los Bomberos Voluntarios de Campana quienes encontraron el cuerpo mientras creían que apagaban un incendio más. Y se comprobó que fue totalmente intencional: había tres diferentes focos de incendio en la vivienda de la calle Sívori al 900, propiedad de un amigo, que ocupaba "Chaly" mientras finalizaba la construcción de su propia vivienda. "Cuando llegamos, estaba la puerta abierta y el portón del garage sin traba. Y cuando ingresamos, estaba todo revuelto", contó uno de los primeros bomberos en llegar al lugar. Según trascendió, el cuerpo fue hallado en la parte final de un "living comedor, detrás de un mueble". La marcha Familiares y amigos de la víctima convocan a reunirse este viernes 17, a las 20, frente al Palacio Municipal para realizar una marcha para pedir justicia para "Chaly". Consultado al respecto, el fiscal de la causa, Juan José Montani, reconoce que mucho no se ha avanzado en la investigación a la que se le sobrar interrogantes pero le faltan pistas a seguir: "Relevamos –dijo Montani a La Auténtica Defensa- toda la cuadra y nadie vio nada ni escuchó nada. Tampoco ayudó el incendio, y la acción de los bomberos para poder colectar pruebas objetivas". A pesar de ello, Montani aseguró: "la causa no está dormida porque los homicidios prescriben a los 12 años" y alentó a acercarse a la fiscalía a cualquier vecino que crea tener algún indicio sobre lo sucedido. "Nosotros –dijo el Fiscal Montani- hacemos nuestro trabajo, pero muchos de los hechos que esclarecemos es gracias a la gente que presta su testimonio. Así he esclarecido muchos hechos de homicidio. Para este caso, como para cualquier otro, lo que le pido al vecino es que se comprometa, que no tenga miedo, que si sabe algo, hable. En la fiscalía las puertas están siempre abiertas y hay formas de brindar testimonio sin exponerse, bajo la figura de Testigo de Identidad Reservada". Versiones A partir de los dichos del Fiscal, y diferentes versiones periodísticas relevadas a lo largo del último año, la hipótesis principal relacionada con el asesinato de Carlos Del Re está vinculada al robo. Se sabe, porque hay registros de una cámara del CIMOPU, que esa noche "Chaly" fue a cenar a un bodegón de Alem y Belgrano, pero no hay mayores detalles de su vuelta a la vivienda de la calle Sívori. A falta de mayor información, el Fiscal Montani se inclina por descartar un crimen del tipo pasional, y sostiene la hipótesis del robo. Todo indicaría que habría sido una "batida" porque "Chaly" habría guardado una importante cantidad de dólares en su domicilio, dado que había manifestado la intención de cambiarlo. Para allegados a "Chaly", todo se trató de "una entradera feroz" realizada por delincuentes "no profesionales", dado que estaba maniatado de forma "precaria" y que incluso "habían atado sus manos por delante y no por detrás". Montani no crea que tenga relación directa con el asesinato, la última novedad del caso tuvo lugar a mediados de abril: vecinos de la calle Sívori alertaron a la policía que dos individuos en moto, con cascos, y pilotos oscuros ingresaron a la vivienda, armados. Aparentemente, en el domicilio donde fue asesinado Del Re, se encontraban trabajando dos albañiles, los cuales fueron vistos ingresar con las manos en alto. "Quédense tranquilos, que el problema no es con ustedes" habrían dicho los hombres armados, quienes huyeron de inmediato del lugar al darse cuenta que los vecinos habían presenciado la acción. Cuatro patrulleros llegaron hasta el lugar poco después. Pero nada más se supo. ¿Habrán sido los asesinos que volvieron al lugar para intentar encontrar el botín que no lograron llevarse esa trágica noche?

El 11 de febrero de 2016, los bomberos llegaron para apagar un incendio y en el comedor encontraron el cadáver maniatado de "Chaly" Del Re.





Montani: "En la fiscalía las puertas están abiertas y hay formas de dar testimonio sin exponerse, bajo la figura de Testigo de Identidad Reservada". Caso Suardini: esperando el ADN El Fiscal Juan José Montani también tiene a su cargo la investigación del asesinato de José "Pino" Suardini, que tuvo lugar en su domicilio de la calle San Martín, el último 24 de diciembre, por la tarde. "Solicitamos –comentó el Fiscal- la detención del principal sospechoso, pero la Jueza de Garantías dijo que no había indicios suficientes". Montani se refiere a un vecino de Suardini, de profesión herrero, quien abandonó la ciudad luego del asesinato. "Se habló –dijo el Fiscal- de una posible discusión porque el herrero le adeudaba un trabajo que Suardini ya habría pagado. Incluso, el sospechoso presentaba marcas en su cuerpo y la hipótesis cerraba. Sin embargo, el mismo sospechoso había hecho una denuncia el día anterior, porque había sufrido lesiones durante una pelea con un familiar. Y por esa misma razón, se habría ido a de la ciudad". Según versiones, el sospechoso habría vuelto a Campana a fines de enero o principios de febrero, y que la propia esposa habría denunciado la novedad para evitar volver a compartir su morada con él. "No me consta – dijo Montani- porque no tengo ninguna notificación formal al respecto" y aclaró que en la escena del crimen se tomaron muestras de las uñas de Pino para un examen de ADN, y huellas dactilares de tres cuchillos con sangre que se encontraron en lugar del crimen. "Creo que en un mes deberíamos tener alguna respuesta de los laboratorios", especuló.

Este viernes:

Habrá una marcha para pedir Justicia por "Chaly" Del Re

