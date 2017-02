La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/feb/2017 Se anunció el primer ejercicio en edificios altos de la ciudad







Será el sábado en Av. Mitre 1055. Estará a cargo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Campana realizarán este sábado 18 el primer ejercicio en edificios altos, con el objetivo de comprobar la capacidad de respuesta y el alcance del equipamiento disponible ante una eventual emergencia. En conferencia de prensa, el coordinador de Defensa Civil, Osvaldo Alday –quien estuvo acompañado por el jefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Dappiano y el ayudante Jonathan Craviotto – detalló que este primer operativo se realizará en el inmueble situado en Av. Mitre 1055/1065, a las 8:30 de la mañana. "Este procedimiento surge de una inquietud que tiene Bomberos Voluntarios desde hace algún tiempo relacionada con conocer cuáles son los alcances que tienen sus equipos en determinados edificios y la capacidad de respuesta", agregó Alday, que aclaró que no es un simulacro sino un ejercicio que implica menos tiempo y personal a disposición. "Por ello- concluyó- no se solicitará ninguna participación a personas del edificio (evacuación), ni se cortarán servicios ni ascensores. En esta etapa, solamente se busca probar las comunicaciones internas, respuesta, de los equipos, y el mejor lugar para el posicionamiento de los mismos". Para dicho ejercicio, personal de la Dirección de Tránsito y Transporte junto a efectivos policiales procederán a cortar la circulación durante aproximadamente una hora sobre Mitre, entre Berutti y French. Dappiano, a su turno, agregó que la idea de Bomberos Voluntarios es realizar este ejercicio, como primer paso a los simulacros, en todos los inmuebles de más de tres pisos para conocer las condiciones donde se emplazan y la capacidad de respuesta de sus equipos. "No es lo mismo plantar una escalera en un edificio ubicado en una arteria amplia que en una avenida como la Rocca donde hay una pendiente y un cableado más cerca", aseguró el jefe de Bomberos. "Por lo que cada ejercicio nos va a permitir realizar un relevamiento del lugar que luego servirá para establecer protocolos de actuación que quedarán registrados en una base de datos en el área de Operaciones de la Guardia de Bomberos", concluyó.

Defensa Civil y Bomberos Voluntarios brindaron detalles del ejercicio.



