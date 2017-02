La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/feb/2017 Federal C:

Otamendi no pudo jugar por las lluvias







Por las intensas precipitaciones del domingo, su partido frente a Sarmiento fue postergado y deberá ser reprogramado. La Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C se ha visto alterada por las lluvias en este inicio del campeonato. Es que, hasta el momento, dos de los cuatro partidos programados en estas primeras dos fechas han debido ser suspendido por malas condiciones climáticas. Ambos en Zárate y ambos tienen a Sarmiento de esa ciudad involucrado. En la primera fecha no pudo jugar frente a Belgrano, en un encuentro que fue reprogramado para este miércoles 15 de febrero. En tanto, el último domingo debió suspender nuevamente su compromiso, que esta vez era frente a Otamendi FC. Ahora, la decisión le corresponderá al Tribunal de Disciplina, que deberá reprogramar este encuentro como lo hizo con el anterior. En tanto, la planilla que se confeccionó en Zárate, dejaba ver que Otamendi iba a presentar a dos de los refuerzos que no tuvo habilitados en la primera fecha: Santiago Bonora y Gastón Rondán. Los 11 elegidos por el DT Mauricio Torreira para el partido del domingo habían sido: Alexis Tapia; Fernando Criado, Leonardo González, Adrián Merlo, Bruno Tirado; Pablo Córdoba, Matías Silva, Marcelo González, Santiago Bonora; Pablo Tornatori y Gastón Rondán. Por su parte, Sarmiento se iba a presentar con Ariel Juynevich; Leonel "Perro" Bargas, Franco Velani, Ariel Groothuis, Manuel Ledesma; Daniel Bellizi, Néstor Fernández, Julio Sampo, Damián López; Patricio Murinigo y Walter Sampo. POSICIONES. Con esta suspensión, las posiciones de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte tienen a los dos equipos de nuestra ciudad como líderes, dado que tanto Otamendi como Defensores de La Esperanza (único conjunto que pudo jugar en ambas fechas) suman 3 unidades cada uno. En la próxima fecha, Otamendi recibirá la visita de Belgrano en cancha de Puerto Nuevo, mientras que Defensores de La Esperanza visitará a Sarmiento en Zárate. Claro está: siempre que el tiempo lo permita.

ASÍ LUCÍA EL DOMINGO LA CANCHA DE BELGRANO.





ASÍ LUCÍA LA CANCHA DE BELGRANO EL DOMINGO POR LA TARDE (FOTO: GENTILEZA MIGUEL ZÁRATE). COPA FEDERACIÓN Las Campanas y Las Praderas jugarán esta tarde El partido del domingo fue suspendido por lluvias y reprogramado para hoy. En el inicio de la segunda rueda de la fase de grupos de la Copa Federación "Carlos Caly Tasistro", el domingo debían enfrentarse Atlético Las Campanas y Atlético Las Praderas por la Zona D. Sin embargo, las intensas lluvias obligaron a suspender el encuentro pautado en cancha de Puerto Nuevo, que fue rápidamente reprogramado para esta tarde, a partir de las 17 horas, en el mismo escenario. Siempre que el tiempo lo permita, claro está. Para ambos conjuntos es un partido clave en la lucha por la clasificación. Para Las Campanas porque un triunfo le permitiría cortarse en la segunda colocación de la Zona D. Mientras que Las Praderas busca los tres puntos para mantenerse con chances de avanzar a la próxima ronda. Esta cuarta fecha de la Zona D comenzó el sábado, cuando La Catedral derrotó 3-1 como visitante a San Lorenzo de Pilar. De esta manera, el equipo de Hurlingham se mantiene con puntaje ideal y lidera las posiciones con 12 unidades. Detrás aparece Las Campanas con 4 puntos y después San Lorenzo con 2 y Las Praderas con 1.

