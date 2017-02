P U B L I C

Así lo señalan desde el Frente Renovador. También aseguraron que al Gobierno de Abella solo le interesa "recaudar al punto máximo" aun cuando "queda dividida" la ciudad. Concejales del Frente Renovador advirtieron que la construcción de las cabinas de peaje sobre Ruta 6 no se detiene. "Está programado que para el mes de mayo de éste año el peaje estará en funcionamiento y así quedaremos divididos, tal vez la gestión actual tenga por objetivo exprimir al máximo a la sociedad al punto de eliminar la condición de vecinos dentro de la misma ciudad", aseguró Marco Colella. "Desde el Frente Renovador sostenemos que hubo muchas contradicciones desde el momento cero, declarando el intendente, en un principio, que no se le había consultado sobre dicha instalación, pero, teniendo presente que las ordenanzas Fiscal e Impositiva, ya contemplaban la recaudación con una tasa al peaje para la ciudad", expresó. Por su parte, el concejal Juan Ghione recordó que el massismo local acompañó desde un inició la oposición "a dicha instalación" y consideró "un absurdo que Campana quede territorialmente dividida en dos". "Recientemente, a partir del reclamo vecinal se logró que Vialidad Nacional asuma el compromiso de terminar la colectora y frenar las intimidaciones ante el no pago en el peaje de Larena. Para nosotros la solución es más barata y rápida: sólo se necesita llevar las cabinas, que todavía no se construyeron, a otro sector de la ruta que no afecte la región", sostuvo. Al mismo tiempo, Colella criticó a la gestión de Cambiemos porque "las medidas que fue tomando, y continúa haciéndolo, están afectado de una manera inconmensurable a toda la sociedad". "Parece que son tiempos donde escasea la percepción de lo social. No interesa si una ciudad queda dividida, lo importante es recaudar al punto máximo", remarcó.

Advierten que el peaje de la Ruta 6 comenzaría funcionar ”en mayo”

