Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez No tengo remedio. Literalmente. No acostumbro guardarlos y cuando lo hago, se me vencen. Creo que mi Ángel de la Guarda debe ser taoísta, la religión que sigue el Tao te king, escrito por el sabio Lao Tsé. Ellos afirman que cuantas más cerraduras tenga una puerta, más querrán franquearla. Cuántos más medicamentos guardes, más atraerás la enfermedad. Heredé la costumbre de tirarlos cuando ya no son necesarios de mi madre, que los aborrecía. En mi casa de infancia una aspirina era considerada un artículo de gran importancia, por el efecto tremendo ocasiona y por sus contraindicaciones: úlceras sangrantes, gastritis y acidez. De hecho, no hubo botiquín hasta que mi hermana empezó a trabajar en una clínica como enfermera. Aparecieron de a poco las muestras gratis que le entregaban los visitadores médicos y con ellos, todas las pestes que uno pueda imaginar que asolaron el antiguo Egipto tocaron la puerta . A nadie le pasó por alto el paralelismo, pero había que insertarse en el mundo civilizado de una vez, a riesgo de ser llamados ignorantes. El esfuerzo duró unos seis, siete meses. Una tarde mi madre tiró toda la droga a la basura, para el festín de los cartoneros (que en Brasil siempre existieron) incrédulos que las cajas no estuvieran vencidas. Mi hermana se encogió de hombros, trataría de salvar nuestra reputación, sin mucho resultado. Actualmente tengo curitas, ibuprofeno, agua oxigenada, merthiolate. El que necesite algo más , que vaya a la farmacia, que queda a la vuelta de casa.







