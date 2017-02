La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/feb/2017 Calendario Maya:

Viento 6 - Energía del Martes 14/2/17- Trecena de la Tierra

El verbo en el biorritmo, marcándonos nuestro ritmos interno. El viento es la palabra, el verbo, el aire, lo sutil, la idea, lo profundo, lo inmutable. Es la posibilidad de trasmitir nuestras emociones, de ponerle palabras a nuestras emociones y sentimientos. Lo que decimos habla de lo que somos las palabras tienen poder, la comunicación tiene poder, este sello hoy como autoguia, nos pide una conexión y una coherencia de lo que sentimos que somos con lo que decimos y mostramos que somos. Estar en conexión, en frecuencia, en coherencia interna, externa. Lo que no se dice se pudre adentro. No nos ahoguemos con nuestras propias palabras. Establecer una correcta y fluida comunicación cuerpo, mente y espíritu. Como es adentro es afuera. No podemos engañarnos a nosotros mismos. El viento trae aires de cambio! Movimiento interno, después de que el dragón nos propuso ayer a regestarnos. El viento lo impulsa y lo intenta sacar a la luz! Recuerden que las energías siempre, siempre , están dispuestas en positivo!! De nosotros depende como las canalicemos! Hablar con la verdad, clarificar el mensaje, "nuestro mensaje" tener claro que queremos, cuando ,como y con quien. Siendo coherentes entre lo dicho y lo hecho, entre lo que sentimos y trasmitimos- seamos hoy como una brisa y renovemos el aire de nuestra comunicación, apacigüemos el tornado verbal, que nos enrosca y enrosca, que nos envuelve y confunde y trata de contagiar al otro con lo mismo. Excelente día para comunicarnos abiertamente y decir desde el corazón , con sinceridad, lo que sentimos, lo que nos moviliza,justo en el día de los enamorados!, aunque es una fecha comercial, es propiacia para decir un "te amo". attenti a no bloquearlo para no sentir ahogo o falta de aire, a no reprimir lo que queremos decir, a los eternos silencios no elegidos, por no poder controlar la lengua loca, que hiere a quien toca!! No le pongas intelecto a las palabras, tampoco las digas por reacción, habla desde el corazón!!!! Buen martes y tratemos de que las palabras no se las lleve el viento!! Jajaajaja, recorda que el cuerpo también comunica!! Cuando la boca calla el cuerpo habla!!

Por Alejandra Dip

