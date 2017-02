La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/feb/2017 Caso Suardini: Esperando el ADN









NOTICIA RELACIONADA: Este viernes:

Habrá una marcha para pedir Justicia por "Chaly" Del Re El Fiscal Juan José Montani también tiene a su cargo la investigación del asesinato de José "Pino" Suardini, que tuvo lugar en su domicilio de la calle San Martín, el último 24 de diciembre, por la tarde. "Solicitamos –comentó el Fiscal- la detención del principal sospechoso, pero la Jueza de Garantías dijo que no había indicios suficientes". Montani se refiere a un vecino de Suardini, de profesión herrero, quien abandonó la ciudad luego del asesinato. "Se habló –dijo el Fiscal- de una posible discusión porque el herrero le adeudaba un trabajo que Suardini ya habría pagado. Incluso, el sospechoso presentaba marcas en su cuerpo y la hipótesis cerraba. Sin embargo, el mismo sospechoso había hecho una denuncia el día anterior, porque había sufrido lesiones durante una pelea con un familiar. Y por esa misma razón, se habría ido a de la ciudad". Según versiones, el sospechoso habría vuelto a Campana a fines de enero o principios de febrero, y que la propia esposa habría denunciado la novedad para evitar volver a compartir su morada con él. "No me consta – dijo Montani- porque no tengo ninguna notificación formal al respecto" y aclaró que en la escena del crimen se tomaron muestras de las uñas de Pino para un examen de ADN, y huellas dactilares de tres cuchillos con sangre que se encontraron en lugar del crimen. "Creo que en un mes deberíamos tener alguna respuesta de los laboratorios", especuló.

Montani: "En la fiscalía las puertas están abiertas y hay formas de dar testimonio sin exponerse, bajo la figura de Testigo de Identidad Reservada".

Caso Suardini: Esperando el ADN

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: