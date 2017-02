Transparencia: referentes de la oposición le respondieron a Roses

Magallanes, García y Cantlon salieron al contestarle al Presidente del HCD, quien aseguró que la gestión dio un "salto histórico" en la materia. Referentes opositores salieron a cuestionar los dichos del presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana, Sergio Roses, quien el fin de semana sostuvo que la gestión de Abella dio un "salto histórico" en materia de transparencia gubernamental. Las expresiones del concejal del Cambiemos surgieron luego de las acusaciones formuladas por el Partido Justicialista. La semana pasada, en una presentación encabezada por Joel Vallomy, la primera línea del justicialismo local criticó al oficialismo al considerar que incumplió sus promesas de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios municipales y sus ingresos, como así también el listado de proveedores del Estado. Ayer fueron el vicepresidente del PJ Campana, Mauro Magallanes, y la secretaria de Organización, Andrea García, quienes tomaron la posta y afirmaron que el modo en que se realizó la presentación de la documentación exigida fue "extemporáneo y desprolijo". "Hace casi un año, cuando se desató el escándalo por el sueldo del Intendente Abella, Roses salió como un bombero a parar el fuego de una ciudad que se incendiaba de bronca al conocer que nuestro intendente le costaba al Municipio más de un cuarto de millón de pesos al mes, y que los sueldos de los secretarios, según trascendía, se acercaban a los $100 mil", aseguró Magallanes. "La realidad -continúo- es que para frenar los reclamos prometieron allá por el 25 de abril que en 15 días se iban a publicar los sueldos del intendente y de los funcionarios políticos. Y los sueldos aún no están". En la página de la Municipalidad, en la solapa "Para el vecino", sección "Transparencia", están publicadas las declaraciones juradas del intendente, secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, contador y tesorero. Asimismo, figura el listado de proveedores, pero no el de retribuciones municipales que, según el pejotismo, de igual forma debería estar subido a la web. García dijo que la "reciente" publicación de las declaraciones juradas del intendente, secretarios y directores es "sin duda es loable, pero extemporáneo y desprolijo". "Si miramos la declaración jurada del intendente, fue presentada el día 30 de diciembre, y uno piensa, quien encabeza el Municipio, ¿no debería presentar su información primero que todos los funcionarios?", se preguntó. Al mismo tiempo, comentó que "otro punto que omite hacer referencia Roses es la publicación del Boletín Oficial, instrumento clave y obligación legal de todo Municipio". "En el Boletín podemos ver tanto los decretos, resoluciones y ordenanzas que sanciona tanto el Ejecutivo como el HCD. No es capricho, lo exige la Ley. Y en este momento, solo contamos con información publicada hasta el mes de julio", afirmó. Ambos referentes peronistas mostraron su preocupación además por la falta de acceso al sistema Rafam, asegurando en suma que les causa "tanta sorpresa" cuando los líderes de Cambiemos se presentan "como los paladines de la transparencia". Pero no solo el peronismo salió a responderle a Roses: desde la UV Calixto Dellepiane también ser manifestaron fuertes opiniones sobre las medidas que el Gobierno de Abella toma para garantizar su ético funcionamiento. "Para la gestión de Abella el objetivo de transparencia se cumple simplemente publicando una serie de declaraciones juradas incompletas y una lista de nombre y CUIT de supuestos proveedores municipales", señaló el líder de esa agrupación vecinal, Axel Cantlon. "Esas dos medidas más que básicas representan el ´salto histórico´ en materia de transparencia según el concejal Sergio Roses. La verdad que se conforma con muy poco, o no conoce bien el significado de la palabra histórico", aseveró. Para el ex concejal radical, "parece mentira que el gobierno del PRO, de Abella y Roses hablen de transparencia" cuando "nunca publicaron los resultados de la auditoría completa a la gestión de Stella Giroldi" ni "en tiempo y forma los balances trimestrales de tesorería de la Municipalidad que exige el artículo 165 de la Ley Orgánica de las Municipalidades". Asimismo, indicó que desde el Gobierno "no contestan los pedidos de informes de los concejales"; "no se presentan los presupuestos en tiempo y forma para anticipar y discutir los planes de la gestión municipal antes de su ejecución"; y que "Abella vetó con un decreto bochornoso la ordenanza de acceso al RAFAM aprobada por unanimidad en el HCD". Y aseguró que el Municipio no respeta "los procesos de compras", evitando "realizar licitaciones públicas cómo corresponde", limitando "la cantidad de empresas que participan en los mismos, aumentando el riesgo de selección a dedo". "Los que soñamos con un cambio en el año 2015, los que esperábamos ese salto verdadero hacia la transparencia, luego de años de oscuridad de la gestión K, nos vemos realmente defraudados y desilusionados al ver cómo, con el pasar de los meses, la gestión de Abella y Roses se transformó en una continuidad con cambio de nombres", concluyó Cantlon.

Transparencia: referentes de la oposición le respondieron a Roses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: