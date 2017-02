Santiago al alcance de la mano, aunque es una etapa de bastantes kilómetros y se hace, posiblemente, la mas larga del Camino. Subidas y bajadas constantes entre pequeñas aldeas y caseríos, con centenares de peregrinos delante y detrás nuestro de las más diversas nacionalidades, sobre todo si el recorrido es durante el verano europeo; todos ya con la mente en Compostela. Para alcanzar Salceda, que es la primera aldea que se encuentra con algún servicio, tendremos que superar 11 km., pasando antes y en primer lugar por el caserío de Pegontuño, en cuyo punto se cruza la N-547 por un túnel bajo la misma y, posteriormente, por los de Calzada, Calle y Boavista, que también son minúsculas aldeas sin servicios. A partir de Salceda la ruta es la referencia, ya que el Camino, serpenteando con ella, pasa por los caseríos de Ras y Brea para llegar al alto de Santa Irene y descender seguidamente a la pequeña aldea del mismo nombre. A una media hora más de camino se encuentran los núcleos de población de Rúa y Pedrouzo, donde se encuentra el refugio de Arca, llamado así por el nombre de la Parroquia que cubre esta zona, se llega a él siguiendo por el arcén de la carretera. Muchos caminantes elijen está como parada intermedia, a 16 km. de la meta. Pero si las piernas dan, conviene seguir y aproximarnos lo más posible a Santiago para arribar al otro día antes del mediodía. Si retomamos el Camino desde el refugio de Arca, representa retroceder un poco hasta la gasolinera o seguir por la carretera hasta un pequeño cruce que va al caserío de San Antón. No hay pérdida está bien señalizado en ambos casos. Pistas y corredoiras entre frondosos bosques de eucaliptos, pasando por las aldeas de Cimadevilla y San Paio, nos llevan a Labacolla, de cuya población toma el nombre el Aeropuerto de Santiago, que se encuentra muy próximo, como así lo atestigua el trepidar de los aviones. Seis kilómetros de ascenso, pasando por la pequeña población de San Marcos, son los que restan para llegar al Monte do Gozo. No son precisamente muy agradables, ya que buena parte del tramo hay que hacerlo por el asfalto, pero la seguridad que muy pronto vamos a ver las agujas de la Catedral de Santiago (sí el tiempo lo permite), suple con creces las últimas penurias del peregrino.

Esculturas en lo alto de Monte O Gozo, de frente a Santiago de Compostela; que ya puede verse al fondo. En el Año Xacobeo de 1993 se erigió el monumento que preside lo alto de la colina de Monte O Gozo, con las inscripciones de San Francisco Peregrino en Santiago y una cruz en lo alto con la famosa vieira que simboliza todos los caminos convergen en Santiago de Compostela.

Monumento que preside lo alto de la colina de Monte O Gozo



El Camino de Santiago Francés:

Etapa 33; Arzúa - Monte Do Gozo ( 34.6 km)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: