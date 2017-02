BARRACAS Y ROSARIO CENTRAL, LOS PRÓXIMOS AMISTOSOS El plantel de Villa Dálmine ya conoce cuáles serán los próximos amistosos que disputará en esta pretemporada extendida por el conflicto que todavía subsiste en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que mantiene parada la competencia. Este viernes 17 enfrentará a Barracas Central, equipo que participa de la Primera B Metropolitana, mientras que el sábado 25 tendrá un compromiso de gran nivel, en un escenario inmejorable: es que jugará frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El entrenador de Villa Dálmine resaltó el nivel del equipo tras el amistoso frente a Tigre. A su vez, ante la incertidumbre del reinicio del campeonato, destacó la predisposición del plantel para el trabajo: "Estamos teniendo semanas de entrenamientos excelentes". Luego del amistoso disputado frente a Tigre, el entrenador de Villa Dálmine, Facundo Argüello, se mostró conforme con lo que viene realizando el equipo en esta pretemporada en la que se midió con rivales de mayor jerarquía como The Strongest (Bolivia), Zulia FC (Venezuela), Godoy Cruz y el propio Tigre. "Queremos que los amistosos sean exigentes. Por eso volvimos a enfrentar a un equipo de Primera División, como ya lo habíamos hecho antes. Creo que partido a partido estamos mejorando, corrigiendo algunos errores e implementado cosas nuevas también. Así que estamos muy contentos por todo lo que están haciendo los chicos", señaló el DT en diálogo como FM Radio City (91.3 Mhz). En cuanto a lo mostrado frente a Tigre en particular, Argüello comentó: "Jugamos contra un equipo de Primera, que tiene otro ritmo, mayor precisión, que intenta jugar a un toque. Por eso, cuesta un poco acomodarse a los primeros minutos. Pero creo que en el global, a lo largo de los 80 minutos, le jugamos de igual a igual, les creamos situaciones de gol y más allá del resultado se dio lo que estábamos buscando., que es la intensidad bien arriba en lo futbolístico e ir mejorando también en la parte táctica, que es el trabajo que hacemos en la semana". Ante el "Matador" de Victoria, el entrenador volvió a repetir la formación inicial de amistosos anteriores y consultado sobre si se perfila ese equipo para el reinicio de Nacional B, explicó: "Puede ser… con alguna alternativa en cuanto a los nombres o respecto al sistema táctico, quizás ubicando dos delanteros de área. Tratamos de tener alternativas y darles la misma cantidad de minutos a todos. Vemos bien al grupo y muy parejos a todos los jugadores. Tenemos buen recambio y eso nos deja tranquilo". Precisamente, frente a Tigre se presentó una de las alternativas que sumó el Violeta para este semestre: Pablo Burzio, quien ingresó en el segundo tiempo por el juvenil Juan Manuel Mazzocchi: "Pablo se está poniendo a punto físicamente y está demostrando lo que es como jugador. Tiene mucha velocidad con y sin pelota, es muy vertical y tiene mucho sacrificio para ocupar su posición en el campo. Tiene también buen juego aéreo y maneja los dos perfiles, así que es el tipo de jugador que estábamos buscando". Finalmente, Argüello se refirió a la incertidumbre de trabajar semana a semana sin tener clara una fecha para el reinicio del campeonato y, en ese sentido, resaltó lo que están haciendo los jugadores: "Estamos teniendo semanas de entrenamientos excelentes, gracias a los muchachos que están poniendo una voluntad terrible, unas ganas bárbaras. Porque todavía no tenemos fecha de inicio y es difícil manejar las emociones de todo un plantel, pero los jugadores están de la mejor manera para entrenar y para jugar esta clase de amistosos. Uno lo tiene que motivar con los entrenamientos y con partido con equipos de Primera División, porque no hay otra alternativa. Tratamos de manejarlo con el cuerpo técnico y con la psicóloga Romina Cossar (incorporada por Argüello recientemente), quien los está hablando para escucharlos, mantenerlos calmos y estar atentos a cualquier problema que pueda surgir. Estamos muy bien como grupo, los jugadores responden al cien por cien en los entrenamientos, así que eso nos deja tranquilo al cuerpo técnico". ELOGIOS DE TROGLIO. Por su parte, el entrenador de Tigre, Pedro Troglio, quien recibió innumerables muestras de cariño de los simpatizantes, recordando aquella inolvidable temporada de Pedro en Villa Dálmine en la Primera C 2002/03, contó las impresiones que le dejó el Violeta en el campo de juego: "Lo vi bien a Dálmine. En el segundo tiempo nos complicaron. Quizás en el primero se nota la diferencia de categoría, pero en el segundo se nos acercaron bastante y nos generaron situaciones de riesgo". Sin embargo, en su diálogo con FM Radio City lo que quiso resaltar Troglio por sobre el amistoso fue la situación de la institución Violeta: "Yo veo muy bien al club. A lo que yo viví 15, 14 años atrás, a la realidad del club hoy, está en una avanzada importante y el paso siguiente, cuando menos te lo imaginás, te encontrás en el lugar que querés estar".

