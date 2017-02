Por tercer año consecutivo, el piloto campanense se mantendrá bajo la estructura de la marca japonesa. "Quiero demostrarme a mí mismo y al equipo que estoy para mucho más", aseguró. (Por Osvaldo Stella) Entre el final de temporada y el inicio de la siguiente, el automovilismo atraviesa tiempos de cambio, especialmente entre los pilotos, quienes suelen cambiar de equipos y hasta de marcas. Pero no es ése el caso del campanense Matías Milla, que por tercer año consecutivo competirá bajo la estructura del equipo Toyota en el Súper TC 2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo sudamericano. Será la cuarta temporada en el Súper TC 2000 para el "Negro", quien luego de consagrarse campeón del TC 2000 en 2013, pegó el salto. En 2014 integró el equipo Chevrolet YPF y después pasó al Toyota Team Argentina, con el que logró dos podios en 2016 (en Rosario y en Oberá). "Estoy muy feliz de continuar con el equipo Toyota. Quiero demostrarme a mí mismo y al equipo que estoy para mucho más", señaló Matías en diálogo con el sitio web de Carburando. "Hay grandes personas dentro del equipo, ya nos conocemos desde hace dos años y eso nos hace entendernos mejor y buscar cosas más grandes. Esto me da una responsabilidad de tener grandes aspiraciones, para eso hay que trabajar muy duro, buscar un camino que nos lleve al éxito y pelear por las cosas que queremos pelear", agregó de cara al arranque de la temporada, el 5 de marzo en Buenos Aires. En cuanto a sus objetivos para 2017, Milla remarcó: "Lo principal es buscar el camino del trabajo para andar rápido, lo demás viene solo, pero necesitamos andar más rápido pegar un salto de calidad en las clasificaciones, siempre avanzamos en las carreras. Este año no va a ser la excepción pero también respetamos a todos nuestros rivales y sabemos lo difícil que es la categoría. Desde chico estoy acostumbrado a correr y a pelear campeonatos, acá no lo logré todavía, pero no es fácil, porque no soy un piloto oficial, pero quiero ganarme un lugar, quiero sentirme bien, cómodo y andar rápido". Finalmente, el campanense se refirió al Súper TC 2000: "Veo una categoría que quiere seguir creciendo, equipos particulares de alto calibre que se suman, pilotos jóvenes que entran con la gran expectativa de que pueden dar mucho, pilotos como yo que quieren terminan de explotar y seguir creciendo. Va a ser un año con cambios para el Súper TC2000, esperemos que les caigan bien y que sobre todo el público le guste mirar el Súper".

"Desde chico estoy acostumbrado a pelear campeonatos. acá no lo logré todavía, pero no es fácil, porque no soy un piloto oficial", señaló Matías.





MILLA LOGRÓ DOS PODIOS EN 2016. ESTE AÑO VA EN BUSCA DE SU PRIMERA VICTORIA EN EL SÚPER TC2000



Automovilismo:

Súper TC 2000. Milla Continúa en Toyota

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: