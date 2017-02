La gestión Giroldi habría estado al tanto de la instalación de peajes sobre Ruta 6

P U B L I C



El Director de Tránsito y Transporte de Campana, Alejandro Barja, señaló ayer que "con el Gobernador Scioli en 2011 ya se hablaba del peaje y todo el oficialismo de ese entonces lo sabía". Comenzaron las obras de las cabinas de Los Cardales. El peaje sobre Ruta 6 tiene un nuevo capítulo: comenzaron las obras de las cabinas que cobrarán a los vehículos que circulen en dirección hacia Ruta 8. El lugar se encuentra a metros de la fábrica de chocolates Ferrero, a 2 kilómetros de distancia de la entrada a Los Cardales. Actualmente el obrador consta de unos 20 trabajadores que se encuentran haciendo los movimientos de suelos preliminares desde hace un mes. En unas dos semanas se sumará más gente para avanzar con las obras civiles. Un trabajador del lugar (quien prefirió no brindar su nombre) aseguró que le dijeron que la división del peaje en dos estaciones diferentes (uno en la mano a Campana, en las inmediaciones de la empresa Honda; y otro en la mano a Ruta 8, en Exaltación de la Cruz) responde a un plan alternativo, luego que se localizara fehaciente-mente la traza de un gasoducto que corre paralelo a la ruta. "Si se hubiese hecho un solo peaje con 12 cabinas, habría que haber avanzado peligrosamente sobre los costados de la ruta y sobre el gasoducto", señaló este empleado. STELLA GIROLDI HABRIA ESTADO AL TANTO DEL PEAJE "O se hacen los distraídos, o le están mintiendo a la gente", le dijo ayer a La Auténtica Defensa el Director de Tránsito y Transporte de Campana, Alejandro Barja, quien con impresiones de sitios web de noticas en la mano, señalaba: "Noticias, mayo 2015; Enlace Crítico, diciembre 2014; La Política On Line, abril 2015; La Posta Gr, mayo 2015; La Voz de Zárate, mayo 2015; Clarín, mayo 2015...". Y cito: ´En mayo de 2015 finalizaron las obras de doble vía en la totalidad de la traza, y se anunció la formación de una empresa encargada del mantenimiento de ruta mediante el cobro de peaje". No hace falta mucha ciencia: Hay que googlear un poco y darse cuenta que el tema del peaje no empezó con esta administración, que se continúa una política de la gestión anterior". En este sentido, Barja consideró: "Es importante señalar que la gente que ahora se considera oposición, era oficialismo y fue el Gobernador Scioli quien en 2011 ya hablaba del peaje y todo el oficialismo de ese entonces (incluído los intendentes) lo sabían". Entonces, Barja vuelve a buscar entre sus papeles y lee: "Título: Se viene la nueva Ruta, con peaje y cuatro carriles. Fuente: horadeinfor-marse.com ¿Fecha? Julio 5 de 2011. ¿Qué dice la nota? Habla de una reunión en La Plata, encabezada por el gobernador Scioli, donde presentó el proyecto de Ley para la terminación y modernización de la Ruta 6. En esa reunión, estuvieron presentes los intendentes de Berisso, Luján, Rodríguez, San Vicente, Exaltación de la Cruz, Las Heras y Zárate, entre otros funcionarios. ¿Pero cómo es la cosa? ¿Hay una Ley en el medio, desde 2011, y los que eran gobierno en Campana recién ahora se anotician de la problemática y le tiran el fardo al Intendente Abella?", se preguntó el funcionario.

TAMBIÉN AVANZAN LOS TRABAJOS PARA INSTALAR LAS CABINAS EN EXALTACIÓN DE LA CRUZ.





BARJA MOSTRÓ DIFERENTES RECORTES PERIODÍSTICOS PARA MOSTRAR CÓMO LA GESTIÓN DE SCIOLI AVANZABA HACIA LA INSTALACIÓN DE PEAJES.





LOS TRABAJOS PARA LAS CABINAS DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ YA ESTÁN EN MARCHA. UN CARNET CADA 6 MINUTOS El edificio de la dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Campana se encuentra en plena remodelación, y según su director, cuando la obra esté terminada se estará "en condiciones que 10 vecinos por hora se puedan ir a su casa con su carnet de conducir". Según Barja, para que esto sea posible, no sólo habrá más boxes de atención, sino también una sucursal de Banco Provincia para que el vecino pueda pagar el trámite sin retirarse del lugar. "El sistema permitirá que el vecino pueda iniciar su trámite desde su casa, y una vez que obtenga la luz verde del RUIT, pueda sacar el turno para el día y la hora que más le convenga, de 7:30 a 15 horas", aseguró el funcionario quien aspira que Campana sea todo un modelo en la materia para el resto de la Provincia.



La gestión Giroldi habría estado al tanto de la instalación de peajes sobre Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: