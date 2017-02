Abella participó del Foro de Intendentes de Cambiemos

Fue encabezado por el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sebastián Abella participó ayer del Foro de Intendentes de Cambiemos que estuvo encabezado por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La reunión convocó a casi 70 jefes comunales de Cambiemos de la Provincia y fue realizada en el Club Atlético Banco Provincia de Vicente López. "Fue una mañana sumamente enriquecedora, en la cual pudimos escuchar al Presidente, que nos motiva e inspira a continuar día a día apostando por el cambio y a renovar nuestro fuerte compromiso con los vecinos", resumió Abella tras finalizar el foro. El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida del intendente anfitrión, Jorge Macri, y a continuación hablaron Vidal y Jaime Durán Barba, precediendo la palabra del Presidente. Entre otros puntos, Macri señaló que a partir del ordenamiento fiscal "en el mediano plazo" los municipios "tienen que tener capacidad propia para resolver los problemas de su comunidad". También advirtió que "es un camino de mucha batalla, que no es lindo, porque aquellos que afectás te rodean la oficina y el municipio y te vuelven loco". "Lo peor que nos puede pasar es perder el apoyo de la gente porque no dimos la batalla del cambio que habíamos comprometido. Eso es lo que no nos van a perdonar", dijo. Vidal, en tanto, adelantó las pautas de trabajo que se implementarán en el transcurso de los próximos meses. Luego se abordaron el tema de la construcción de viviendas, para lo cual fueron invitados a participar el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Gigante; y el administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense, Evert Van Tooren. Y Durán Barba, en tanto, ofreció un análisis político de la situación actual, con un detalle particular de las distintas secciones electorales y distritos más importantes. Además participaron entre otros el subsecretario de Gestión Municipal, Lucas Delfino; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell. Según adelantaron, el próximo foro se realizará en marzo.

Abella participó del Foro de Intendentes de Cambiemos

