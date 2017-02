La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/feb/2017 Paritarias docentes:

El secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, participó en Campana de una de las asambleas docentes desplegadas por toda la provincia. Denunció que el presupuesto de la Gobernación aumento en más del 50%, cuando la oferta salarial inicial de Vidal fue una suba del 18%. En el marco de las asambleas que los seis gremios docentes provinciales están desplegando en toda Buenos Aires, el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, visitó Campana y aseguró que la negociación paritaria "se resuelve con dinero, y dinero hay". "Espero que la gobernadora entre en razón, que no genere un conflicto del cual no podamos salir, que esta lucha no se convierta en la 125 de este Gobierno y que utilice el presupuesto extraordinario que tiene para darles (a los docentes) una recomposición salarial que cubra el aumento del gas, la luz, el agua, los impuestos a la tierra, el peaje, los viáticos, el pan", afirmó el sindicalista. "¿Cómo pretendés acordar con el 18 por ciento cuando tu presupuesto aumentó más del 50? El conflicto se resuelve con dinero, y dinero hay", remarcó ayer a la salida de una asamblea organizada en la Escuela 7 de nuestra ciudad. Díaz desmenuzó la primera oferta oficial en "250 pesos de aumento por trimestre", algo que los "alarma" porque "después del deterioro salarial del año pasado" y del que venían arrastrando de "gestiones anteriores", aguardaban "que este Gobierno iba a cumplir con sus promesas de campaña" y los iba a sacar "de este lugar". "En realidad –expresó- nos está metiendo cada vez más en una profundidad de la que después va a ser muy difícil salir. No obligan a salir a luchar". En ese sentido, avisó que el gremialismo docente está "en mejores condiciones que otros años" porque el 2017 los encuentra "todos unidos y con el mismo discurso". Y fijó el piso de la negociación en un 35% de incremento. Por su parte, el secretario general de UDOCBA Campana, Pedro Espinoza, precisó que el presupuesto provincial "se incrementó en un 54%", cuestionando que ese porcentaje de subas no se traslade "en todas las áreas". "No entendemos por qué, con ese presupuesto, se insiste con el 18%", dijo, cuando además "los economistas hablan de un 25%" de inflación anual y "se deja de lado que el año pasado se perdió un 10%" de recomposición salarial (NdR: producto de la diferencia entre la paritaria acordada y la inflación que reconocen los docentes). "La negociación entró en un compás de espera. Juegan un poco con el tiempo. Vimos a la gobernadora por televisión diciendo que debemos aceptar ese 18%. Hay una actitud intransigente. De esa manera, si sigue esa actitud, obviamente va a ser muy difícil" empezar las clases el 6 de marzo, consideró Espinoza. Los delgados de AMET, FEB, Sadop, Suteba, UDA y Udocba se reunirán en los diferentes distritos bonaerenses mañana para unificar el mandato de los docentes de base y así poder llegar a un posición global en el próximo encuentro con el Gobierno provincial, aun sin fecha.

MIGUEL DÍAZ ENCABEZÓ UNA ASAMBLEA REALIZADA EN LA ESCUELA 7.



