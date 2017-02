Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Personería Gremial Nº 1400. Campana - Zárate - Lima. San Martín 85 Campana, Buenos Aires. Calle 10 y 13, Lima, Buenos Aires. Rodríguez Gustavo, D.N.I.: 20.981.349, en mi carácter de Secretario General y en nombre y representación de mis mandantes, y ante los dichos vertidos por el Sr. Héctor (Piru) Eduardo Rojas en la nota periodística del domingo12 publicada en La Autentica Defensa, digo: -Respecto de las denuncias públicas, mediáticas y ante la justicia por narcotráfico, piratería del asfalto, extorsionador, tenencia de armas de guerra y demás, que sobre usted pesan, solo cabe esperar que se expida la justicia. Corresponde aclarar que las referidas denuncias han sido realizadas por el Secretario Gremial del Sindicato con simple inscripción que usted conduce, y el cual como usted afirma, compartió su espacio en la conducción por casi 10 años. -Respecto de la apertura de un nuevo local en Lima, Partido de Zárate, la misma se encuentra ligada pura y exclusivamente a la necesidad de los trabajadores portuarios de esa localidad, a la lucha por sus derechos y a la recuperación de las garantías laborales. Muy lejos estamos de conspirar contra usted. Carece usted de entidad para restarle tiempo a nuestra lucha histórica. Desde que contamos con Personería Gremial y Representación Geográfica, nuestra tarea se ha desarrollado tanto en el Partido de Campana como en el de Zarate en todo su corredor fluvial.- -Respecto a la empresa Trabajo Portuario S.A., de la que usted manifiesta no tener vinculación alguna, debo decir que usted miente descaradamente. Usted es el socio fundador conjuntamente con otros integrantes de la federación a la que usted dice estar afiliado. Usted dice ser sindicalista y representar a los estibadores, sin embargo es al mismo tiempo tomador y empleador de ellos a través de la empresa Trabajo Portuario SA. Es decir, usted durante el día dice representar a los trabajadores, y a la noche cuenta el dinero de las ganancias de su empresa, ganancia que obtiene del esfuerzo de esos mismos trabajadores. Usted está en ambos lados del mostrador. En consecuencia, usted miente cuando dice que defiende a los trabajadores que dice representar. Valen algunos ejemplos: La jornada laboral en Campana de 6 horas tiene un valor de $ 700 el jornal mínimo, mientras que en Lima la de 8 horas se abona a $ 570. -Con respecto a las disputas comerciales de las Terminales Portuarias y sus costos tarifarios, solo cabe decir que el SUPA Campana lucha para mejorar las condiciones laborales y salariales de sus representados, estando ajeno a las decisiones empresarias, circunstancia que en cambio no es ajena a usted desde que explota y toma rentabilidad con su empresa Trabajo Portuario SA. -Por lo expuesto y atento a que usted va a desarrollar las tareas que se venían realizando en el puerto de Campana, solo resta pedirle que mínimamente iguale las condiciones salariales, con sus aportes a la seguridad social como corresponde y la entrega de los elementos de seguridad como lo hacemos valer en Campana. Todo esto claro, sin el paraguas de su famoso convenio, el cual rechazamos, es por eso que trabajamos por un convenio propio para que no existan más asimetrías salariales y de jornada laboral, en el corredor portuario de Campana, Zarate y Lima. -Por último, cuando refiere que hace responsable a este sindicato sobre lo que pueda pasar?, a que se refiere?, es algún tipo de sutil amenaza?, de apriete tal vez?, tendrá relación a lo que ya hizo en 2010 en las puertas de TZ?. En verdad no creo que una persona de bien y que tiene la conciencia tranquila como usted!!, tenga esas intenciones. Rodríguez Gustavo

Secretario General SUPA

Sindicato Unidos Portuarios Argentinos

D.N.I.: 20.981.349



Solicitada:

La mentira

S.U.P.A.

