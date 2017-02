La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/feb/2017 ART: Furlán cuestionó el avance de la reforma del macrismo





"Los trabajadores nunca tuvimos participación en las comisiones médicas. Lo concreto es que éstas representan los intereses de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o de las patronales", señaló el diputado nacional del Frente para la Victoria. Con el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, el proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, impulsado por el gobierno de Macri, obtuvo dictamen favorable del plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. El punto central del proyecto es la obligatoriedad de la vía administrativa como paso previo a la instancia judicial. Así, un trabajador que sufre un accidente laboral debe recurrir en primer lugar a la comisión médica de su jurisdicción, encargada de verificar su estado de salud y el nivel de invalidez. Hasta ahora el trabajador podía recurrir directamente a la Justicia. "Los trabajadores nunca tuvimos participación en las comisiones médicas", señaló el diputado nacional Abel Furlán, del Frente para la Victoria (FpV). "Lo concreto es que éstas representan, en el presente, los intereses de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o de las patronales. Las ART declararon en 2015 ganancias por 3 mil millones de pesos, lo que invalida el argumento de Cambiemos en el sentido que actualmente existe el peligro de desfinanciamiento del sistema", agregó el Secretario General de la UOM Zárate-Campana. "El objetivo del proyecto oficial no es proteger al trabajador sino bajar el costo laboral", sostuvo por su parte el legislador y experto en temas laborales, Héctor Recalde. El Frente para la Victoria no solo no convalidó el proyecto oficial sino que produjo su propio despacho, que establece que las actuaciones de las comisiones médicas jurisdiccionales son una instancia previa optativa, es decir no obligatoria, para el trabajador. En sus argumentaciones, los legisladores del FPV, resaltaron que el proyecto del gobierno no cuenta con acciones de prevención de los accidentes, razón principal del problema y que de hecho genera un estado de desigualdad ante la ley. Además, coincidieron en destacar que un sistema de cobertura de riesgos del trabajo debe contar con etapas de prevención, prestación, reparación y reinserción laboral, mientras el proyecto oficialista sólo aborda la reparación y lo hace "en forma menguada y perjudicial para los derechos de los trabajadores", incumpliendo convenios internacionales. A tal punto es así, explicaron, que la Organización Internacional del Trabajo reconoce prácticamente el doble de enfermedades profesionales que la legislación argentina.

