El día lunes 13 del corriente, en conferencia de prensa, el Coordinador de Defensa Civil de nuestra ciudad, Ing. Osvaldo Alday, acompañado por el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana, Sr. Hernán Dappiano, manifestó que el próximo sábado realizarían "el primer ejercicio en edificios altos de nuestra ciudad", cita que vuestro diario repite. Sin embargo, ésta no es la primera vez que se realizan ejercicios de estas características en Campana. En la década del ´80 se efectuaron ejercicios de rescate con cuerdas y descenso de camilla con accidentado en 3 edificios céntricos: uno en el edificio donde actualmente opera el Banco Credicoop, otro en el que hoy alberga el Centro de Atención al Contribuyente (ambos sobre Av. Rocca) y un tercero en el edificio que aún se encuentra sin terminar, sito sobre calle Luis Costa, entre Belgrano y Moreno. Estos ejercicios fueron realizados por Bomberos de Campana, con la colaboración de la firma Caran, líder del mercado en productos para el trabajo en altura, izaje, movimiento y sujeción de cargas. El Jefe de Bomberos de ese momento era el Sr. Hegar Novoa y su segundo el Sr. Alberto Dappiano (padre del Jefe de Bomberos actual), quien fue precursor y promotor en la zona para lograr el equipamiento y capacitación del personal de bomberos en el rescate con cuerdas. Siempre es bueno reconocer el trabajo de quienes nos precedieron y, buscando el bien común más allá de cualquier interés personal, sentaron las bases para el desarrollo de la seguridad en nuestra comunidad. Carlos A. Gullian Tec. Sup. En Seg. e Hig. Laboral RNTHST Nº 812

Solicitada:

No olvidemos a quienes nos precedieron

Por Carlos A. Gullian

