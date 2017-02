La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/feb/2017 Automovilismo:

Agustín Canapino, Matías Rossi, Gabriel Ponce de León y Leonel Pernía serán los únicos pilotos que correrán en tres de las cuatro principales categorías del país. Así, de los próximos 45 fines de semana, 39 de ellos los pasarán adentro de un autódromo.. (Por Osvaldo Stella) Solo cuatro pilotos correrán toda la temporada en tres categorías distintas del automovilismo nacional, en un calendario que ya está en marcha y que finalizará a mediados de diciembre. Ellos son: Agustín Canapino, Matías Rossi, Gabriel Ponce de León y Leonel Pernía, los únicos pilotos que correrán en tres de las cuatro categorías principales del país (Turismo Carretera, Súper TC 2000, Top Race y Turismo Nacional). De esta manera, de los próximos 45 fines de semana, 39 de ellos los pasarán adentro de un autódromo. El fin de semana, en la interrumpida fecha de La Plata (se inundó el autódromo Roberto Mouras y no se disputó la final de la Clase 3), se puso en marcha el año deportivo para Pernía. Y dentro de una semana, los cuatro pilotos correrán en la apertura del certamen del Turismo Carretera, en Viedma. En tanto, el último fin de semana de febrero será el turno para el arranque del Top Race, con Canapino, Rossi y Ponce de León. Mientras que los cuatro protagonistas volverán a coincidir en la pista una semana más tarde, en el Autódromo de Buenos Aires, en el comienzo del Súper TC 2000, categoría de la que participará el campanense Matías Milla (será compañero de Rossi y Ponce de León en el equipo Toyota). Así iniciarán una rueda de competencias que recién se detendrá (aunque con algún impase) allá por el 17 de diciembre, con el cierre del Turismo Nacional. Poco descansarán en el año. Los calendarios son muy apretados y con pocas interrupciones. Apenas tres fines de semana están libres de carreras. El del 9 de julio, 13 de agosto (elecciones PASO) y 22 de octubre (elecciones parlamentarias). En el caso de Pernía, también tendrá libres los fines de semana del 25 y 26 de febrero y el del 2 y 3 de diciembre, en los que no coinciden las fechas del TN y Top Race. Mientras que Canapino, Rossi y Ponce de León disfrutarán este fin de semana como el último de vacaciones y el del 16 de julio, cuando corra el TN pero no el Top Race. A esta lista de pilotos podría agregarse Josito Di Palma, quien es la flamante incorporación de Renault en el Súper TC 2000, que correrá con los hermanos Laboritto en el TC y que además tiene grandes chances de sumarse al Lincoln Sport Group en el Top Race. Si se concreta, el arrecifeño será el quinto piloto en correr en tres categorías. Por su parte, Mariano Werner entrará en la misma sintonía a fines de junio cuando purgue su sanción de seis carreras en el TC y lo sume a sus compromisos de Súper TC 2000 y TN. Tanta actividad tiene sus beneficios, tanto económicos como deportivos, pero también su parte crítica. Correr casi todos los fines de semana los mantiene en ritmo a los pilotos, los ayuda a estar más "finos" en la pelea en pista y hasta les otorga la posibilidad de tener una revancha rápida cuando una carrera les deja un sabor amargo. Sin embargo, la acumulación de los viajes, los compromisos con sponsors y equipos, las presiones y el cansancio físico pueden influir en el rendimiento en pista. Y más aun en el último tramo del campeonato, en los momentos de definiciones, cuando se arrastra toda una temporada con esta desgastante rutina. Pilotos top, tan codiciados como privilegiados, que tendrán un año con mucho trabajo. Ellos serán los únicos pilotos que tendrán la chance en este 2017 de ir en busca de una triple corona en el automovilismo argentino.

El empresario gastronómico de nuestra ciudad, Roberto Cocilova, junto a Gabriel Ponce De Leon, a quien acompaña publicitariamente desde hace varias temporadas.



