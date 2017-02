La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/feb/2017 Leonardo Sigali donó pelotas y elementos de entrenamiento a Defensores de La Esperanza







El actual jugador del Dinamo Zagreb colaboró con la institución del barrio que lo vio nacer. Hizo llegar 30 balones, conos y cronómetros, entre otros materiales que fueron repartidos entre el plantel de Primera División y las divisiones inferiores. De la Champions League y el fútbol europeo al Torneo Federal C, ése que reúne a 310 equipos de todo nuestro país. Sí: Leonardo Sigali no se olvida de sus orígenes y mucho menos del barrio que lo vio crecer. Por eso, cuando se enteró que Defensores de La Esperanza iba a vivir un año especial por su participación en el Torneo Federal C, no dudó en colaborar y entregó 30 pelotas, cronómetros, pulsómetros y conos, entre otros elementos de entrenamiento. Las pelotas y los materiales se dividieron entre el plantel de Primera División y las divisiones inferiores del "Defe". Y como "Leo" está en Croacia, donde forma parte del plantel del Dinamo Zagreb, la entrega fue concretada por su padre Alfredo (ex entrenador de las divisiones inferiores del club) y sus dos hermanos. "Gracias por tus donaciones, genio y emblema del club. Orgullosos estamos de saber que saliste de nuestro querido Defe. Que sigan tus éxitos", lo saludó el plantel de Primera División a través de Facebook. Sigali creció en el barrio La Esperanza y comenzó a jugar al fútbol en las divisiones inferiores de Villa Dálmine, pero a los 14 años, a través del "Defe", pasó a Nueva Chicago. En el equipo de Mataderos debutó en el Nacional B de 2006 (19 años) y logró el ascenso a Primera. Posteriormente pasó a Lanús, fue campeón de Primera División con el Granate y también se consagraría Campeón Mundial Sub 20 con la Selección Argentina (compartió plantel con Sergio Agüero, Ángel Di María y Sergio Romero, entre otros). Luego fue transferido a Godoy Cruz de Mendoza, donde jugó seis temporadas y se convirtió en referente del Tomba. Finalmente, con toda esa experiencia a cuestas, a mediados de 2014 se incorporó al Dinamo Zagreb, equipo que se coronó campeón de las últimas 11 ediciones de la Liga de Croacia. De esa manera, Leo tuvo la oportunidad de llegar a la Champios League, participando de la fase de grupos en los años 2015 (enfrentó al Bayern Munich de Alemania, al Arsenal de Inglaterra y al Olympiakos de Grecia) y 2016 (compartió grupo con Juventus de Italia, Sevilla de España y Lyon de Francia). YA PIENSA EN SARMIENTO. Luego de la victoria sobre Belgrano del pasado sábado, el plantel de Defensores de La Esperanza retomó sus entrenamientos de cara a su próximo choque, el domingo como visitante frente a Sarmiento de Zárate. Sin embargo, por las lluvias que cayeron en nuestra ciudad, debió entrenar bajo techo, en las instalaciones del Club Plaza Italia. Esta tarde está previsto que la dupla técnica compuesta por Miguel Ríos y Cristian Tejera se haga presente en Zárate, donde Belgrano y Sarmiento se enfrentarán por el partido postergado de la primera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

EL PLANTEL DE PRIMERA DIVISIÓN DEL DEFE POSANDO CON LAS PELOTAS QUE ENVIÓ SIGALI A TRAVÉS DE SU PADRE.



