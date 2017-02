Sasha marchó para exigir justicia junto a decenas de mujeres

"Me estaba quedando sin aire" Sasha denunció que al entrar al Juzgado N°1 de Familia y pedir una audiencia con Virginia Norzi, un oficial de policía la ahorcó y no la quería soltar. "Un oficial de la Policía me ahorca, no me quería soltar. Yo no me resistí ni nada, estaba parada y me agarró de sorpresa. Yo ya me estaba quedando sin aire", relató la joven a Campana TV. Según el testimonio de la menor, solo cuando intervino su papá el oficial depuso su actitud y liberó a la joven. "No entendemos por qué tanta repercusión policial porque nosotros vinimos a pedir una audiencia, que la señora jueza nos pueda atender a mí y a mi abogada, cosa que no pasó", dijo. Forcejeos e insultos se registraron asimismo en la puerta de la UFI 3, donde la Policía evitó que el grueso de manifestantes entrara las oficinas. Protestaron frente al Municipio, la UFI 3 y el Juzgado Nº1 de Familia reclamando por el avance de las causas de abuso sexual. También pidieron el apartamiento de la fiscal Eleonora Day Arenas y de la jueza Virginia Norzi. Decenas de mujeres de Campana y Zárate se manifestaron este miércoles para reclamar justicia por Sasha y los casos abuso sexual que todavía sin resolver. La movilización comenzó delante de las puertas del Palacio Municipal pasadas las 11 de la mañana. Encabeza por Sasha, contó también con la presencia de referentes de ONG de violencia de género, militantes de partidos políticos progresistas y de izquierda, y concejales como Soledad Calle y Olga García (Frente para la Victoria). "La movilización se hace porque no tenemos ninguna respuesta por parte de la Justicia desde hace años, y somos un montón de familiares, de mamás, de víctimas que estamos esperando una", aseguró Sasha en diálogo con los medios. "Ni de parte de Fiscalía y ni del Municipio me han llamado o me han notificado de nada. Es más: la fiscal ni siquiera está enterada que yo me presenté como querellante en la causa", afirmó la joven. El objetivo de la marcha, además de exigir el avance de las causas abiertas por la UFI 3, fue pedir por el apartamiento de su titular, Eleonora Day Arenas, como así también de la jueza a cargo del Juzgado Nº1, Virginia Norzi. Sobre Day Arenas, Sasha señaló que no la quiso recibir en los tres años y medio que lleva la causa, tildándola de "inoperante". "No nos sirve, no hace su trabajo. Somos más de 30 casos de abuso sexual y no se hizo anda. ¿Por qué están paralizadas las causas? ¿Por qué no se tomaron nunca cámaras Gesell? ¿Por qué (las causas de) las chicas que sí se les tomó quedaron en la nada?", cuestionó. La marcha-escrache se dirigió luego hasta la sede de la UFI 3 en calle 9 de julio, donde Sasha y su abogada fueron recibidas por asistentes de la Day Arenas, ausente en la mañana de ayer. Posteriormente, la protesta se encaminó hacia el Juzgado Nº 1 de Familia, donde Sasha solicitó ver a la jueza. Tampoco logró ser recibida, aunque obtuvo el compromiso de que mañana la Justicia "entregará un escrito para impulsar la causa", y con precisiones sobre "qué es lo que va a pasar" con los hermanos de Sasha, su re-vinculación y el trabajo que viene haciendo el Servicio Local. "Pero yo viví cuatro años del compromiso del Poder Judicial y nunca pasó nada", expresó la joven al salir del Juzgado. "Si (la jueza Norzi) no entrega ese escrito, y si la causa no avanza, vamos a seguir insistiendo con las marchas", avisó. La movilización sirvió asimismo para enviar un mensaje a todas las víctimas de abuso sexual en la región. "Yo creo que la gente se va a ir acercando, lo que pasa es que cuesta. Hay gente que no quiere salir en los medios, y teme a las represalias de la Justicia y de los abusadores", comentó Sasha. "El sistema nos quiere hacer creer que nos tenemos que conformar con esto, la Justicia que deja a los abusadores y pedófilos libres, y que las víctimas son las culpables", sostuvo, por lo que remarcó la necesidad de despertar la "empatía de la gente" para que "se entere que el abuso sexual existe en Campana y Zárate, que no pasa solo en televisión o en otras localidades". "Que se acerque, que nos acompañe. Que esto que me pasó a mi o a fulanita de tal le puede seguir pasando a otras personas, a otras chicas y chicos, porque estos abusadores siguen caminando libres", expresó la joven. Fernanda Cárdenas, de la Defensoría de Género de Zárate, afirmó que existe "mucha vergüenza" a la hora de salir a denunciar casos de abuso. Pero también advirtió que las víctimas tienen "miedo a ser matadas". "El Estado no se hace cargo de las víctimas: cada 18 horas hay una mujer muerta", señaló Cárdenas, subrayando el poder del "escrache y la movilización" para "meter presión".

SASHA, AYER, AL INGRESAR A LA UFI 3.





"La fiscal ni siquiera está enterada que yo me presenté como querellante en la causa", afirmó la joven sobre la causa por abuso sexual que inició la Escuela Normal en 2013 y que ella impulsa desde que es mayor de edad.





LA MANIFESTACIÓN PASÓ POR LA UFI 3 Y EL JUZGADO DE FAMILIA.



Sasha marchó para exigir justicia junto a decenas de mujeres

