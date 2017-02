Ayer, por la cuarta fecha de la Zona D, se impuso 1-0 con tanto de Michel Bustamante a los 41 minutos del segundo tiempo. De esta manera, con un empate ante San Lorenzo de Pilar en la próxima jornada avanzará a la próxima ronda. Luego de dos postergaciones, la tercera fue la vencida para Atlético Las Campanas y Atlético Las Praderas, que ayer se enfrentaron en cancha de Puerto Nuevo para completar la cuarta fecha de la Copa Federación Norte "Carlos Caly Tasistro". Y la alegría terminó siendo toda del equipo que dirige la dupla Luis Cejas-Carlos Navazzotti, porque se impuso 1-0 con un tanto convertido por Michel Bustamante a los 41 minutos del segundo tiempo. De esta manera, Las Campanas quedó a un paso de la clasificación a la próxima instancia, mientras que Las Praderas está prácticamente sin chances, cuando todavía restan dos fechas para completarse la Zona D de este campeonato. El líder de este grupo es La Catedral de Hurlingham, con puntaje ideal: 12 unidades en cuatro fechas. En la segunda posición se consolidó Las Campanas, que suma 7. Mientras que San Lorenzo de Pilar suma 2 y Las Praderas apenas 1. Por esta razón, en la próxima fecha, a Las Campanas le alcanzará con un empate cuando reciba a San Lorenzo de Pilar para sellar su pasaje a la próxima ronda. En tanto, Las Praderas visitará a La Catedral. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LAS PRADERAS (0): Ezequiel Urbina; Ríos, Ezequiel Rodríguez, Nelson Gómez, Ignacio Chaves; Sebastián Silva, Leandro Graf, Marcelo Castillo; Diego Olivera; César Samaniego y Diego Gómez. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Salva, Romero, Facundo Bougnet, Salguero, Joaquín Catata, Gustavo Ferreyra y Facundo Atencio. ATLÉTICO LAS CAMPANAS (1): Nicolás Díaz; Rodrigo Barrios, Roberto Sosa, Juan Cejas, Gustavo Acuña; Iván Odiard, Daniel Miño, Damián Arce; Michel Bustamante; Nicolás González y Gastón Capovilla. DT: Cejas-Navazzotti. SUPLENTES: Gustavo Sosa, Marcelo Sosa, Joel Cerrudo, Milton Del Valle, Enzo Cejas, Romero y Vallejos. GOL: ST 41m Michel Bustamante (ALC). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Darío Moreno

EN UN PARTIDO PAREJO, LAS CAMPANAS ENCONTRÓ LA DIFERENCIA EN LA PARTE FINAL DEL JUEGO. Federal C: Sarmiento venció a Belgrano En un partido pendiente de la primera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Sarmiento superó ayer 2 a 0 a Belgrano en un duelo de equipo zarateños. Ambos tantos del equipo del barrio FONAVI fueron convertidos por Patricio Murinigo. De esta manera, Sarmiento se suma a Defensores de La Esperanza y Otamendi FC en la cima del grupo, dado que todos tienen 3 puntos (aunque sólo La Esperanza disputó sus dos partidos, dado que Otamendi vs Sarmiento sería reprogramado para el miércoles 22). Ahora, por la tercera fecha de esta Zona 6, Defensores de La Esperanza se enfrentará con Sarmiento, mientras que Otamendi chocará con Belgrano, que perdió sus dos encuentros..

Copa Federación:

Las Campanas le ganó a Las Praderas y quedó al borde de la clasificación

