NOTICIAS RELACIONADAS: Un auto rojo y un hombre, denunciados por una joven de 16 años Con el material de más de 21 cámaras se reconstruyó el recorrido realizado por la menor que denunció un intento de rapto Madre de Sofía: "No hay registro porque no hay cámaras por Sarmiento desde Ameghino hasta Necochea" A través de un comunicado, el Municipio informó que se sigue analizando el material registrado por las cámaras del CIMoPU con el fin de esclarecer el intento de rapto denunciado por una adolescente de 15 años el lunes de la semana pasada. El comunicado difundido ayer da cuenta de novedades en el marco de esa investigación y en su totalidad señala: El intendente Sebastian Abella, tal como se lo había prometido a la menor y los progenitores, que iba a profundizar la investigación de los sucesos ocurridos el lunes 6 corriente en Boulevard Sarmiento y calle Candido Cabrera, del que resultara protagonista una menor de 15 años. Es así que la Secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana con el equipo de investigadores y gabinete forense del análisis del material fílmico de las 21 cámaras de Cimopu que captaron los movimientos previos y posteriores al hecho. De este material surgió que inmediatamente despues al momento donde habria ocurrido el hecho, la camara de Sarmiento y Ameghino capto dos automóviles que arriban y se detienen en el semaforo casi junto con la menor, estableciéndose que uno de los rodados había pasado un minuto antes por Sarmiento y Bertolini. Finalmente se logró dar con uno de estos conductores quien ahonda en el trabajo detectándose uno de los automóviles quien aseguró que no vio nada al pasar la mencionada esquina. El mismo prestó declaración testimonial en sede policial. Esta novedad fue puesta en conocimiento de la familia por el propio jefe comunal.

Intento de rapto: se sigue analizando el material de video

