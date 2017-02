NOTICIA RELACIONADA: Una noche de terror en el Día de los Enamorados Al igual que el caso de Alejandra Dip y Marcelo (nota relacionada), también sobre la calle Güemes, esquina Belgrano, a unos metros de la peluquería de Alejandra, hace dos meses casi le roban su camioneta Honda CRV a la ex intendente Stella Giroldi. "Eran como las tres de la tarde cuando comenzó a sonar la alarma de la camioneta y bajé. Ya en la vereda, veo un hombre bien vestido, elegante, parado al lado de la camioneta y un Audi negro atrás. Entonces le pregunto qué pasaba, y me contesta que estaba viendo porque no podía estacionar o algo así. Yo, ingenua, le digo que estaba bien estacionada, todo medio a los gritos porque estaba sonando la alarma. Al mismo tiempo, desde los balcones del edificio un par de vecinos ya me preguntaban si estaba todo bien. En eso se baja del Audi otro hombre, ya no tan bien vestido y dice ‘No pasa nada, no pasa nada, vamos…’ se suben al auto y de van", recordó Giroldi, quien completó la historia: "Cuando se fueron, se cruza un vecino para preguntarme si estaba bien, y le digo que sí, que no pasó nada, pero él me dice: ‘¿Cómo que no pasó nada? ¿No ves la puerta?’ y cuando miro veo que estaba medio rota y la cerradura en el piso…".

Hace dos meses: A Stella Giroldi le quisieron robar el auto en la calle Güemes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: