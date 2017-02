El Frente Renovador también cuestionó la transparencia del Gobierno de Cambiemos

P U B L I C



Juan Ghione y Marco Colella señalaron las licitaciones de obra pública y la falta de acceso al Rafam como evidencia que desde la gestión se "oculta información". Desde el Frente Renovador aseguraron que "la transparencia de la que hace eco Cambiemos" es otra "herramienta conceptual" que "usa la gestión para seguir mintiendo a toda la sociedad campanense". "No hay transparencia, por ejemplo, en las licitaciones de las empresas que se encargan de las obras. Ya es de público conocimiento que muchas han sido adjudicadas a empresas que no pertenecen a la ciudad de Campana. También es real que algunas de ellas no han licitado, sino que se les ha adjudicado directamente determinada obra", señaló al respecto el concejal Juan Ghione. El edil cuestionó que no puedan acceder "a ningún tipo de información", por lo cual están en "desventaja" para "poder ver cómo se lleva a cabo dicho proceso", por lo que Ghione consideró que "eso no es ser transparente sino todo lo contrario, ocultar información no es parte de un gobierno democrático". Por su parte, el concejal Marco Colella aseguró: "Resulta gracioso escuchar, leer y ver como la gestión Cambiemos habla de ser transparente. Deben comenzar a entender que durante un año se sostuvieron gracias al marketing, pero la sociedad está desilusionada. Hablaron de cambios, de mejorar la calidad de vida de los vecinos, de pensar en conjunto una sociedad más igual, pero los hechos nos siguen mostrando a diario que nada de eso es cierto, que todo se reduce a una campaña política para llegar al poder y desde ahí destruir al que menos condiciones tiene, al que pocas herramientas pudo obtener para hacerle frente a un gobierno neoliberal". El referente massista dijo que "si fueran transparentes no estaríamos saliendo en los medios locales dejando en evidencia nuestra postura, ni por ser oposición, sino porque los vecinos que nos votan son a los que nos debemos y con quienes tenemos un compromiso de mostrar una verdad, la única que hasta el momento es real". Y advirtió que la falta de información se debe a que desde el Gobierno se "oculta información a los concejales y eso nos va a llevar por un mal camino".

El Frente Renovador también cuestionó la transparencia del Gobierno de Cambiemos

