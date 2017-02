La semana pasada, una empleada de la peluquería de Alejandra Dip, se salvó raspando de ser asaltada en el mismo lugar. "Ya había terminado de trabajar y había pedido el remise. Como estaba demorado, y todavía era de día, decidí salir a esperarlo en la vereda para fumar. En eso veo venir de Moreno dos tipos de unos 30 años, muy sospechosos. Cuando me ven, como que se dicen algo. Uno se queda como mirando y el otro acelera el paso hacia mí y me pide un cigarrillo. El otro ya se estaba acercando. ‘Fui’, pensé. Llega el remise y me toca bocina pero de forma exagerada. "Uy" dijo uno de ellos, y se fueron. ‘Me salvaste’ le dije al remisero, quien me contestó: ‘Me di cuenta al toque. Esos dos en algo raro andan’", relató Sandra Verdún. NOTICIAS RELACIONADAS: Una noche de terror en el Día de los Enamorados Hace dos meses: A Stella Giroldi le quisieron robar el auto en la calle Güemes

GÜEMES ENTRE MORENO Y BELGRANO, FRENTE A LA PELUQUERÍA DE ALEJANDRA DIP.



Estaba a punto de ser asaltada y la salvó un remisero

Le sucedió hace una semana a una empleada de Alejandra Dip

