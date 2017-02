Su referente local es Rubén "Tano" Vargas, quien aseguró que no será candidato en las elecciones legislativas, pero sí en las internas del Partido Justicialista. La agrupación Lealtad Peronista, cuyo Secretario General es Rubén "El Tano" Vargas, anunció mediante un comunicado de prensa que presentará su propia lista para las próximas elecciones legislativas de octubre. Al respecto, el propio Vargas señaló: "Queremos presentarnos porque consideramos que hoy es el momento de tener representantes en el Concejo Deliberante que trabajen para los vecinos y no para su propio beneficio como hacen algunos". Vargas adelantó que la agrupación está buscando un lugar para abrir una unidad básica en el centro de la ciudad, y que lo mismo "va a suceder en cada barrio de Campana". Aventando críticas por adelantado, el Tano Vargas anunció: "No voy a ir de candidato en la lista ya que hay compañeros altamente capacitados para ocupar esos cargos, pero sí me voy a presentar en la interna del Partido Justicialista como candidato a Presidente del Partido". Por último Vargas reconoció que su agrupación sigue la linea provincial "de la compañera Chiche Duhalde", y dijo que en pocos días se hará público el lugar físico donde se centralizará su campaña, "donde podrán acercarse los compañeros que deseen sumarse a nuestro proyecto" concluyó.

Se lanza la Agrupación Lealtad Peronista

