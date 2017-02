La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/feb/2017 Cazenave, Calle, Colella y Gómez debatieron en la radio







Se dieron cita en el programa "Todo el mundo tiene" de FM Simple 97.3. Apertura y diálogo, funcionarios importados y la vacante en la jefatura de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, los temas más discutidos por los jóvenes ediles. Cuatro de los concejales más jóvenes del HCD se dieron cita el sábado al mediodía en el programa "Todo el mundo tiene" de FM Simple 97.3 para debatir acerca del presente político-administrativo de la ciudad. Miriam Cazenave por Cambiemos, Soledad Calle por el Frente para la Victoria, Carlos Gómez por la UV Calixto Dellepiane y Marco Colella por el Frente Renovador, participaron de una discusión que de a momentos tuvo picos intensos y dejó en claro que, siendo el límite la convivencia democrática, será un año difícil para alcanzar consensos en el recinto. Tres fueron los temas más destacados del debate de ideas alrededor del presente municipal: el diálogo y la apertura demostrados por el Gobierno; la polémica en torno de la "importación" de funcionarios; y –tal vez el más original de todos- la situación que se vive en la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, donde se registra la vacante de su titular desde la salida de Roxana Giraldez hace casi cuatro meses. A pesar de estar en desventaja –era la única oficialista de la mesa-, la concejal Cazenave se las ingenió para defender la gestión e, incluso, marcar alguna que otra diferencia con la línea más dura de la gestión. "Gobernar no es fácil; y cuando uno es oposición, muchas cosas parecen que lo son", afirmó la edil de Cambiemos. "Faltan un montón de cosas. No somos una gestión que viene desde hace muchos años y hay muchos concejales jóvenes, el intendente es una persona joven, y muchos de los funcionarios también lo son", sostuvo la edil". Además, señaló que "la ciudad no empezó a estar así (como la describe la oposición)" desde la asunción del nuevo Gobierno sino que las gestiones pasadas "tampoco pudieron resolver esa situación". E insistió en que "cuando a uno le toca estar en el Gobierno, las situaciones son más complejas, al igual que los tiempos y las resoluciones", ya que de lo contrario "las gestiones anteriores habrían resuelto todo lo que hoy está inconcluso". "Con esto no nos saco la responsabilidad de lo que sucede. Tenemos muchas cosas para mejorar, somos muy autocríticos, y no tenemos problemas en reconocer los errores y trabajar para mejorarlos", aseveró. Y destacó que durante el año "se aprobaron ordenanzas que eran de la oposición", algo que había sido cuestionado antes por la concejal Calle. "De hecho yo impulsé proyectos de compañeros de comisión opositores, cosa que antes no sucedía. Los proyectos que son válidos y valiosos para el vecino los acompaño y trato de que salgan para adelante", remarcó. Los ediles disidentes no compartieron esa posición, aseverando que el Gobierno de Abella no tiene predisposición para escuchar iniciativas que no son de su bloque. "Quizás el FPV es uno de los espacios más discriminados a la hora de tratar proyectos legislativos. Particularmente, muchas iniciativas mías se fueron al Archivo", expresó Calle, desenado que "a fin de año se pueda recomponer el HCD para que la oposición pueda llevar adelante alguna de sus iniciativas que se vieron truncas" en el 2016. En esa línea argumentativa, lamentó que solo tres ordenanzas propuestas por su bancada hayan sido aprobadas. "Un espacio de investigación en el Hospital San José, un proyecto de Lito Reynoso; el Consejo Económico y Social; y el Boleto Estudiantil Universitario y Terciario", repasó, aunque denunció que "ninguna de esas ordenanzas se puso en práctica". "La transparencia y el diálogo han sido dos de las estafas electorales" del gobierno de Cambiemos, subrayó. Por su parte, Colella señaló que el HCD lo dejó "desilusionado" a partir de la "falta de compromiso" que observó "en alguno de sus integrantes". "Hay concejales que no hablan, que no debaten, que no estudian en profundidad lo que se está por votar", dijo, dando como ejemplo el debate por la aprobación de las últimas Fiscal e Impositiva y apuntando también contra Cazenave, quién en la sesión preparatoria intervino en el recinto haciendo referencia a una versión de las normas que había sido actualizada a último momento (ambos proyectos habían sufrido innumerable cantidad de cambios por parte de la Secretaría de Hacienda a lo largo de su paso por la Comisión de Presupuesto). Y, al igual que Calle, comentó que su bancada no se siente escuchada, siéndole aprobada únicamente una sola ordenanza en el año: la que hacía referencia "a los estacionamientos para personas discapacitadas en los edificios". Gómez se remontó a la participación del cantlismo en la interna con Abella en las elecciones del 2015 para fundamentar la poca apertura que Cambiemos ha demostrado hacia los partidos más alejados al PRO. "A nosotros nos ha pasado más (que al FPV y al FR) porque fuimos a una interna y no nos hicieron participar. Al contrario: cuando supieron que tenían la mayoría con el concejal Cazador, el trabajo de ellos fue tratar de sacarnos al costado. Por eso armamos el bloque radical y luego la UV Calixto Dellepiane, porque la UCR terminó siendo un apéndice del PRO", explicó. Sin embargo, marcando al mismo tiempo diferencias con la gestión Giroldi, coincidió con Cazenave en que "la ciudad no se te viene abajo en un año y pico. Es imposible", sostuvo. FUNCIONARIOS DE AFUERA "El Gobierno salió a buscar funcionarios que venían de otros distritos donde había gobernado el PRO, que era muy pocos; entonces o son porteños o de Vicente López, y tienen vínculos con el macrismo", aseguró Calle. "Seguimos defendiendo que para pensar y ejecutar Campana no hay nada mejor que un campanense, y que por más que (los de afuera) le pongan toda la buena voluntad, nosotros amamos nuestra ciudad", explicó. A la hora de criticar la designación en cargos municipales de personas que no son de Campana, Calle también trajo a colación el concepto de "la responsabilidad del funcionario público". "Nosotros compramos en Campana, mandamos a nuestros chicos a la escuela en Campana, caminamos las calles de Campana, y eso tiene que ver con una rendición de cuentas permanente de nuestra gestión, actos u omisiones a nuestros vecinos", dijo. En cambio, sostuvo que los funcionarios de afuera "vienen a Campana con nafta que pagamos nosotros, con choferes que ponemos nosotros, consumen almuerzos que pagamos nosotros, y se van de Campana a las 2-3 de la tarde y vuelven los lunes". "Tenés que ir y mostrarles la foto tuya en el diario para decirles que soy un concejal, sino no saben quién sos", afirmó con ironía Gómez a la hora de ilustrar qué tipo de relación tienen los ediles locales con los funcionarios. "Sebastián Abella en la campaña decía que tenían los mejores profesionales. No sé si están de vacaciones todavía porque no debe haber ni tres de Campana", consideró. Y recordó la presentación en la Comisión de Presupuesto del estudio Massad y Asociados, encargado de confeccionar las primeras Fiscal e Impositiva impulsadas por el intendente a mitad del año pasado. "Trajeron a un veterinario a defender la Fiscal e Impositiva. Que te venga a hablar de perros y gatos. (Además) resultó que tenía tres años (de prisión) en suspenso por una causa abierta en Buenos Aires", comentó en relación a Sergio Selaya, la persona que encabezó la delegación de Massad. Colella, en sintonía, se preguntó por el "compromiso social que existe en un tipo que viene de afuera, que se lleva 90 lucas (sic) por mes y que dentro de cuatro años se va a la casa y no ve nunca más a nadie". "Le estamos dando la potestad de manejar el presupuesto de 1.400 millones de pesos a funcionarios que son de afuera, que les dan las grandes obras a amigos del gobierno de turno y a empresas que son del distrito de donde son ellos", señaló. Y se mostró duro con el jefe comunal al asegurar que "la gente en la calle dice que Sebastián es buen pibe pero no maneja nada". Por el contrario, Cazenave hizo hincapié en la "potestad" del intendente en elegir a los secretarios y directores de la Municipalidad, aun cuando el bloque de Cambiemos pueda manifestar un pensamiento contrario a determinado funcionario. "No sé si es mucha la gente (que no es de Campana); por ahí están ocupando cargos que son muy renombrados, por ejemplo las secretarias. No sé si el hecho de ser de afuera es lo que hace bueno o malo el trabajo de una persona", comentó. Y destacó el trabajo de Marcos Bongiovanni, actual secretario de Desarrollo Social: "Es una persona con la que me dedico a recorrer la ciudad y es increíble cómo conoce los barrios y la idiosincrasia de cada uno". "Creo que todo va en el compromiso de la persona", expresó la concejal de Cambiemos. PUESTO VACANTE Durante los últimos minutos la charla viró -sin intención previa- hacia la vacante que existen en la jefatura de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Paradójicamente, en este tema –tal vez el de menor relevancia de los tres más debatidos durante el programa- fue en el que los ediles opositores manifestaron mayores diferencias. De hecho, Gómez llegó a valorar la gestión que venía haciendo Giraldez hasta ser despedida por el intendente meses atrás. "Era la funcionaria más mimada" y "estaba haciendo un buen trabajo", fueron alguna de las opiniones vertidas sobre la exfuncionaria. Calle, a contramano, fustigó la reducción presupuestaria a la que fue sometida el área, junto a la cancelación de varios de los talleres culturales. Cuando fue abordada sobre los rumores de irregularidades en algunos de esos talleres que surgieron en los primeros meses de la gestión Cambiemos, repuso que ninguna de esas denuncias habían sido corroboradas. Tampoco –indicó- la acusación de sobreprecios en la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Arte, efectuada por el concejal Cazador en la discusión de la Rendición de Cuentas 2015. Los opositores sí acordaron en que fue un error mantener vacante la Secretaría desde el alejamiento de Giraldez. A propósito, Cazenave deslizó que de haber sido ella intendente tal vez habría nombrado un reemplazo a la brevedad, pero volvió a subrayar que tales decisiones le corresponden solo a Abella. Al mismo tiempo, destacó el "buen funcionamiento" de la Secretaría a pesar de no tener un titular definido, exaltando los eventos culturales que ha desarrollado el Municipio.

