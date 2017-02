La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/feb/2017 Refuerzan los controles para evitar las fiestas clandestinas





El último fin de semana, personal de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana concurrió hasta el barrio Los Pioneros tras recibir una denuncia. El Municipio lleva adelante controles para evitar la proliferación de fiestas clandestinas en la ciudad. Se trata, según se informó, de controlar cualquier tipo de evento que no cuente con la debida habilitación y que genere ruidos molestos, descontrol en la vía pública y falencias en las condiciones de seguridad. Tras denuncias de los vecinos, desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana se monitorea cada fin de semana la zona de quintas y los barrios del corredor de la ruta 4, entre otros sectores de la ciudad. Y, puntualmente, el último fin de semana, dicha Secretaría de la Municipalidad recibió una denuncia sobre una fiesta clandestina que se iba a realizar en un domicilio del barrio de Los Pioneros que contaba con entradas vendidas por anticipado. Incluso, se mencionó que esas entradas incluían incluso el transporte hacia el lugar. Ante tal denuncia, se realizó una certificación y se obtuvo como resultado que dicha fiesta no contaba con ningún tipo de habilitación municipal para tal fin. Inmediatamente, se comisionó personal de la Policía Local quien en un primer momento realizó recorridas preventivas donde no se constató tal evento. No obstante, en horas de la madrugada asistió al lugar la unidad móvil del CIMoPU, que cuenta con el "domo móvil" recientemente colocado, y realizó un chequeo online de las imágenes desde la base de operaciones de la Mesa de Enlace descartándose por completo la realización de la fiesta que se había denunciado inicialmente. Por último, para completar la labor, efectivos de la Policía Local se acercaron a hablar con los jóvenes que estaban en el domicilio escuchando música fuerte y llegaron al acuerdo de bajar el volumen del sonido.

