Mariela Schvartz: "Esta gestión tiene una perspectiva de género, libre de violencia"







La jefa de Gabinete aseguró que el gobierno de Sebastián Abella trabaja fuertemente en la concientización de la perspectiva de género. "En la gestión de Sebastián Abella se trabaja fuertemente, con articulación de todas las áreas, para avanzar en la sensibilización y concientización en materia de género", manifestó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quien además enfatizó que esta gestión tiene una perspectiva de género libre de violencia. En diálogo con la prensa, durante el evento para celebrar el Día de los Enamorados organizado por el Municipio, la funcionaria se refirió a esta problemática y explicó que el 50% de las relaciones violentas empiezan durante el noviazgo y en muchos casos, tanto las víctimas como el entorno las naturalizan. "Por eso es importante actuar en la educación y prevención para modificar esas prácticas, transmitiendo conductas basadas en el respeto mutuo", remarcó. En este sentido, Schvartz destacó el importante trabajo realizado por la Dirección de Juventud, donde en el marco del programa Campana Joven, se llevó a cabo una jornada de prevención de noviazgos violentos en la que participaron unos 200 alumnos de escuelas públicas, privadas, docentes y equipos de orientación. "Bajo el lema ¨Si hay amor, no hay violencia¨, dictamos un taller para brindarle a los jóvenes herramientas para que estén atentos y sepan detectar casos donde se vislumbran situaciones de violencia, celos y control. Lo cual es una muestra más de la importancia que esta problemática reviste para la gestión; que además, por primera vez, también brindó una capacitación en perspectiva de género para funcionarios y concejales", manifestó. "Este año – continúo- vamos a redoblar los esfuerzos, porque el derecho a una vida sin violencia es un derecho humano. Pero la violencia no es sólo física, por eso en cada iniciativa que abordemos es fundamental facilitar herramientas para detectar los indicios y frenarla a tiempo. Son temas muy complicados de resolver y como sociedad tenemos que estar todos comprometidos con esta causa". "Como mujer y funcionaria adhiero a las palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal: El amor sana, acompaña y apoya. El amor no daña, no es violencia. Y hago un llamado a todas las mujeres que estén sufriendo situaciones de violencia, para que se comuniquen a la línea 144 que funciona de forma gratuita, en todo el país, las 24 horas. O también a la Dirección de Derechos Humanos, al teléfono 423704", concluyó Schvartz.

