Los arqueólogos han descubierto en Europa, un lugar llamado Göbleki Tepe, en el mismo hay miles de túneles subterráneos que según las pruebas realizadas con radio-carbono en materiales orgánicos, datan de la Edad de Piedra. Nadie sabe por qué o cómo se hicieron, son estructuras que resultan fascinantes aún en nuestros tiempos, dejando a los investigadores desconcertados sobre su función original. Éstos se extienden abarcando Alemania, Escocia, España, Hungría,Turquía, Inglaterra e incluso Bosnia. ¿Cuál era el propósito de los enigmáticos túneles? ¿Se usaron como tumbas? ¿Fueron cámaras gigantes usadas para rituales religiosos? ¿Eran escondites destinados a ofrecer protección contra depredadores? ¿O fueron socavados como refugio ante un cataclismo global? El Dr. Heinrich Küsh, arqueólogo alemán, profesor en la Universidad Karl-Fransen de Graz, y su esposa Ingrid, creen que estos túneles megalíticos fueron utilizados como carreteras modernas, permitiendo el tránsito de personas que se conectaban a lugares distantes de toda Europa. En su libro "Secretos de la Puerta Subterránea a un Mundo Antiguo", afirma que la evidencia de los túneles subterráneos se encontró en el Continente Europeo bajo docenas de asentamientos Neolíticos. Muchos de ellos aún se encuentran intactos. El Dr. Kush afirma que los mismos en algunas esquinas tienen asientos y a su vera cámaras de almacenamiento y habitaciones. No todos se unen pero, juntos, forman una enorme red subterránea, En su libro, analiza la intrincada red de túneles de la región de Estiria, en Austria, cuyo objetivo sigue siendo un profundo misterio, llamando la atención las escaleras, por tener algunas en ciertos tramos pocos escalones y con muchos escalones en otros, todos del mismo ancho y altura.No hay explicaciones que satisfagan. Las entradas de los túneles se encuentran cerca de viejas granjas, iglesias antiguas, cementerios o en medio de los bosques. Estos túneles fueron construídos por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los constructores eran extremadamente conocedores y los construyeron de manera que estas gigantescas carreteras subterráneas pudieran sobrevivir decenas de miles de años; de hecho, crearon un método de construcción en zig-zag que permitía a los túneles soportar un peso excesivo. Túneles similares se han encontrado en Austria, Alemania, España, Hungría, Turquía, Inglaterra e incluso en Bosnia. Expertos creen que fue una forma ideada para protegerse del mundo exterior, permitiendo que la gente se moviera libremente por todo el continente en tiempos de guerra o epidemias. Sin embargo, hay algunos investigadores que creen que la red de túneles de Europa es sólo un pequeño descubrimiento que eventualmente conducirá hacia un vasto mundo subterráneo a la espera de ser descubierto. Mientras que algunos arqueólogos sostienen que hace 12000 años, el hombre antiguo era extremadamente primitivo, algunos descubrimientos como el Santuario Göbekli Tepe, la pirámides de Egipto y Stonehenge, demuestran que nuestros antepasados poseían técnicas extremadamente avanzadas, tecnologías y medios que les permitieron erigir algunas de las estructuras más importantes e increíbles alrededor del mundo; ésto indica que el hombre antiguo no pasó sus días cazado animales y recolectando frutos, sino que se dedicó a trabajos de ingeniería que requerían enormes recursos intelectuales y diseño. Sin embargo esos túneles no sólo son exclusivos de Europa. De hecho, existen numerosas culturas que mencionan la existencia de túneles similares que conducen al inframundo. Según los indios Macuxi del Amazonas, una vasta red de túneles conecta nuestro mundo con misteriosas cámaras ubicadas bajo la superficie. (*) Aléthea su significado: "Representaba la Verdad en la Mitología Griega. Era hija del Tiempo y madre de la Justicia y la Virtud"

El Rincón de Aléthea:

Tierra Adentro

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: